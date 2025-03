Librerías de Cádiz se suman al boicot contra el libro de José Bretón: «En esta vida no todo vale»

Librerías de la provincia de Cádiz se están sumando al boicot contra el libro de José Bretón, 'El odio' , y están anunciando que no lo pondrán a la venta. La iniciativa se está extendiendo por toda España.

Con el nombre de caso José Bretón, caso Bretón o caso Ruth y José se conocen los sucesos relacionados con la desaparición y asesinato de los hermanos Ruth Bretón Ortiz, de seis años, y José Bretón Ortiz, de dos, el 8 de octubre de 2011 en la ciudad de Córdoba. Ambos fueron asesinados por su padre, José Bretón Gómez, y sus cadáveres fueron calcinados por él mismo, dejando escasos restos identificables de los menores.

El caso fue objeto de una fuerte cobertura mediática, inicialmente porque el padre aseguró que los niños desaparecieron durante un despiste suyo mientras jugaban en un parque de la ciudad cordobesa. La investigación policial fue conocida como 'Operación Resplandor'.

La Audiencia Provincial de Córdoba condenó el 22 de julio de 2013 a José Bretón a 40 años de cárcel por un doble asesinato donde mediaron como agravantes el parentesco, la premeditación y el carácter despiadado demostrado por Bretón en la ejecución de los hechos. En marzo de 2015 la condena se vio rebajada hasta un máximo de 25 años.

En tierras cordobesas, donde ocurrió el triste suceso, las librerías no han tardado en mover ficha. El presidente de la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico), José Luis Duval, adelantaba que él, a nivel «personal», ha decidido no poner a la venta en su establecimiento el libro de la Editorial Anagrama titulado 'El odio', escrito por Luisgé Martín y que recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos en Córdoba en 2011.

Duval ha aclarado que esta es su postura, no la de la asociación a la que representa, ya que sus integrantes están divididos, «mitad y mitad». Así, los hay que están a favor de facilitar el libro a los clientes que se lo pidan, aunque sin promocionarlo, ni colocarlo en sus escaparates, y también están quienes, como el propio Duval, prefieren no dar siquiera esa opción de compra del libro a sus clientes.

A este respecto, Duval ha explicado que «es que es una decisión muy personal. Porque yo entiendo la postura de algunos compañeros, que lo que dicen es que la libertad de expresión está ahí, que cada uno puede publicar lo que quiera», algo que Duval, de forma general, también apoya, y que, «al final, la última decisión» corresponda «al lector».

Mientras que «la otra posición», que defienden otros asociados de Aplico, es que «el libro no debe salir ni siquiera a la venta», de forma que estos libreros «no lo van a poner a la venta, no lo van a difundir y no lo van a vender, ni aunque sea por pedido», para así «respetar» a Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados por Bretón, y también a los «abuelos y tíos cordobeses» de los menores.

Con ello coincide Duval, quien ha afirmado que no está de acuerdo con venderlo, opinando que «es muy pronto» y que ahora «no es el momento», que quizás lo fuer «en un futuro, pero es que ahora mismo creo que se le haría más daño a la familia, al derecho de la mujer, al derecho de esos niños que ya no están».

En Cádiz también está habiendo movimientos. Y son varias las librerías de la provincia que se van a negar a vender el polémico libro. El anuncio se está haciendo público a través de las redes sociales, como es el caso de Tu Papelería, en Chiclana, que apunta lo siguiente: «Nos sumamos a la iniciativa de los amigos de @libreriacarmen en Parla, porque en esta vida no todo vale».

Tribunales

El titular del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona denegaba el pasado lunes la medida cautelar solicitada por la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Barcelona, que pedía la suspensión provisional de la publicación y distribución del libro de Luisgé Martín 'El odio' (Anagrama), que recoge las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos en Córdoba en 2011.

En el auto, el juez sostiene que la medida cautelar pretende preservar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores y de la madre, pero que los documentos aportados para justificar su necesidad «no son adecuados para ello», pues son artículos periodísticos donde se hace referencia al libro.

Ninguno de ellos muestra el contenido del libro, por lo que el juez dice que «es absolutamente imposible poder hacer un juicio provisional» y determinar ni siquiera el género del libro, una cuestión de especial trascendencia a la hora de ponderar los límites de la libertad de expresión.