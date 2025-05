La Junta sobre los problemas de Telefónica y la caída del servicio: «Lo que está pasando con este Gobierno no ha pasado nunca en la historia»

Este martes, Cádiz, y un número importante de provincias en España, se han visto afectadas por una incidencia general en la red digital de Telefónica. Desde la propia empresa han confirmado que unos trabajos en la actualización de la red han provocado un colapso que ha afectado a los servicios de comunicaciones fijas (voz e internet) en todo el territorio nacional.

Esta incidencia ha provocado que en Andalucía el servicio del 112 haya experimentado un fallo por el que no ha recibido llamadas entre las 07.15 y las 8.40 horas, cuando ha comenzado a reactivarse el servicio en las dos salas regionales de atención de llamadas. También se han registrado fallos en los teléfonos fijos y en internet.

Esta caída del servicio de Telefónica se produce un mes después del apagón histórico del 28 de abril que afectó a todo el país y del que aún el Gobierno de España no ha explicado las causas, y sobre todo, no puede asegurar que no vaya a volver a ocurrir.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante un acto en Cádiz en el que se celebra el Día de Internet, ha manifestado su «preocupación» debido al «caos continuado de servicios públicos que la sociedad está teniendo que sufrir en las últimas semanas, que realmente genera alarma ciudadana y preocupación». Ha querido dejar claro que «es una incidencia de carácter general en toda España», y por tanto «ajena por completo a la responsabilidad de la Junta de Andalucía, es responsabilidad del Gobierno».

En palabras de Antonio Sanz, «lo que está pasando en este país y lo que está pasando con este Gobierno no ha pasado nunca en la historia. Vivimos un apagón eléctrico sin precedentes en la historia y el Gobierno ni siquiera sabe que ocurrió prácticamente un mes después«.

Ha criticado el «caos ferroviario» que sufre el país, y en concreto la provincia de Cádiz, «donde a la gente se la deja tirada en medio de la vía horas y horas, diez horas, doce horas sin ser atendidos, sin ofrecerle una respuesta, un caos ferroviario como consecuencia, por un lado, del déficit en transporte público que sufre Andalucía de un 40% en relación con las inversiones de otras comunidades autónomas».

«Hoy tengo que preguntar por qué hemos sido los últimos en recuperar las comunicaciones telefónicas cuando estamos viendo que otras comunidades autónomas tenemos un déficit de inversión muy grave en Andalucía como consecuencia del maltrato del gobierno de Sánchez», ha incidido.

Problemas en el servicio del 112

El consejero ha destacado que el servicio del 112 ha sufrido problemas en todo el país porque «el nodo principal que suministra las llamadas es nacional». Ha informado que a mediodía el servicio Salud Responde ya tenía restablecido sus servicios de llamadas, en el caso del 112 ya podía realizar llamadas salientes por NGN. Por otro lado, el 061 volvía a tener algunos problemas, como en el caso de Málaga. «El problema es que se ha ido recuperando el servicio sobre las 09.30 horas de la mañana, pero se vuelve a caer». Por tanto, la recuperación del servicio «está siendo absolutamente irregular».

«Yo sí le he trasladado nuestra preocupación profunda de que funcionamientos de hospitales, centros de salud, residencias, comunicaciones lógicas de servicios públicos y algo tan fundamental como las llamadas al 061 o las llamadas al 112 hayan estado impedidas por esta grave incidencia, muy grave incidencia, que no se puede permitir en un país moderno, en un país normal, salvo que por el desastre de gestión estemos soportando incidencias como las que estamos soportando», ha afirmado Antonio Sanz.