La Junta opone su compromiso por mejorar el sistema de dependencia frente al «agravio constante» del Gobierno a Andalucía

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón, ha refrendado la relevancia «del nuevo modelo andaluz de la dependencia», ante las declaraciones del PSOE de Cádiz en esta materia en la concentración por el Día de las Personas Mayores, desarrollada en la capital gaditana.

Candón ha insistido en que «Andalucía ha dado un giro de 180 grados a un sistema que había quedado obsoleto y no funcionaba», además de resaltar que «desde la Junta promocionamos el envejecimiento activo y damos respuesta a las inquietudes de nuestros mayores».

Para apoyar las cifras que avalan el nuevo modelo de dependencia, el delegado territorial de esta Consejería ha señalado que, según lo registrado a 31 de agosto, «y después de mucho esfuerzo, Andalucía bate récord en beneficiarios atendidos y prestaciones concedidas», con 305.669 personas atendidas y 459.364 prestaciones concedidas en la comunidad autónoma. Alfonso Candón ha incidido con rotundidad en que «la dependencia es una prioridad para el Gobierno de Juanma Moreno y nunca se ha hecho tanto desde un gobierno andaluz para mejorar el sistema». Ha añadido que «queda por hacer, pero estamos avanzando y nuestro compromiso es innegable».

Además, el delegado territorial de Inclusión Social ha precisado que «hemos reducido el tiempo de espera a 565 días en Andalucía. Sigue siendo una cifra alta, pero está bajando mes a mes y hemos conseguido que disminuya el tiempo de espera en relación con los más de tres años y medio que tenían que esperar los andaluces con el PSOE al frente de la Junta».

Asimismo, Candón ha añadido que «la financiación del servicio de ayuda a domicilio se ha incrementado un 28% el precio por hora y también ha aumentado la financiación (precio/plaza) para plazas residenciales y centros de día; concretamente, un 26% para personas mayores y un 32% para personas con discapacidad». A esto se suma, entre otras cuestiones, que «Andalucía ha regulado, por primera vez, la tramitación del reconocimiento de la dependencia de manera preferente a los colectivos más vulnerables». Hay, por tanto, según ha constatado el delegado, «más personas atendidas, más prestaciones y más inversión, pero también más compromisos pendientes del Estado».

En este contexto, el delegado territorial de esta Consejería ha aseverado que «estamos construyendo un nuevo modelo de atención a las personas dependientes, en el que hemos simplificado el procedimiento con una única visita, hemos pasado de cinco aplicativos informáticos a uno que permite conocer en todo momento la situación de cada expediente durante todo el proceso, hemos reorganizado los recursos de manera más eficiente y hemos puesto en marcha la revolución tecnológica de la teleasistencia».

«Andalucía está mejorando su sistema de la dependencia, el más grande de España, a pesar de la infrafinanciación con la que el Gobierno de España castiga a la comunidad autónoma», ha señalado el delegado territorial, para recordar a los dirigentes socialistas de Cádiz que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «niega a Andalucía el acuerdo que ha pactado con el País Vasco para financiar el 50% de la dependencia».

A este respecto, ha lamentado que «el PSOE andaluz y los alcaldes socialistas de Andalucía voten en contra de reclamar al Gobierno de España lo que le corresponde a Andalucía y exigir a Montero y Pedro Sánchez que dejen de tratar a los andaluces con la punta del pie». «No somos ciudadanos de segunda. Los andaluces no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos», ha apostillado.

Respuesta a Ruiz Boix

Estas declaraciones surgen como respuesta a las palabras del secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix durante su participación en la concentración por el Día de las Personas Mayores, convocada por UGT y CCOO. Ruiz Boix ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de «falta de compromiso», «maltrato» y «dejar a más de 8.000 andaluces morir esperando una resolución de Dependencia, al acumular retrasos de casi 600 días y no construir ni una sola plaza residencial en siete años de mandato«.

El socialista, ha aseverado que el presidente andaluz «va a pasar siete años sin haber inaugurado la construcción de ningún nuevo centro residencial para personas mayores en la provincia de Cádiz». Según Ruiz Boix, «existe un déficit de más de 33.000 plazas de residencia en el conjunto de Andalucía, lo que se traduce en una demanda de más de 6.000 gaditanos que quieren un recurso que la Junta no es capaz de ofrecer».

Finalmente, el secretario general del PSOE de Cádiz ha puesto el foco en los «recortes» en los centros de participación de personas mayores, afirmando que «desgraciadamente esos centros cierran más, no se apertura ninguno y el conjunto de actividades se limita por falta de financiación y personal». «Esta situación agiganta la soledad no deseada que padecen muchas personas mayores», ha afirmado Ruiz Boix, que ha reclamado «dignidad para quienes cuidan de nuestros mayores», pidiendo una mejora urgente del precio/hora para las trabajadoras del servicio de Ayuda a domicilio.