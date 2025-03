El juez deja en libertad a todos los detenidos en la última gran operación contra el narco en el Guadalquivir

Después de un año de investigación, la Guardia Civil desarrollaba esta semana pasada la explotación de una operación contra el narcotráfico en el Guadalquivir. Decenas de agentes se desplegaban desde primera hora de la mañana del miércoles por varias localidades de Cádiz y Sevilla para realizar los registros y las detenciones. En total, más de una veintena de sospechosos eran arrestados como supuestos miembros de esta red criminal. Entre ellos, El Tarta, un vecino de Trebujena señalado como el presunto cabecilla, y que ya tiene otras causas pendientes relacionadas con estos asuntos. Pues bien, todos ellos fueron puestos a disposición judicial y una vez vistas las pruebas aportadas y escucharles en declaración, el juez de Lebrija que instruye la causa decidía ponerles en libertad con cargos. En el caso de El Tarta, bajo pago de una fianza.

Como se recordará, en la 'operación Ínsula' se han intervenido 452 kilos de hachís, 22.406 litros de gasolina y dos todoterrenos robados que, según las pesquisas, se utilizaban para el transporte de la droga. De hecho la detección de estos vehículos sustraídos fue el arranque de esta operación. Los agentes realizaban veinte registros y se intervenían tres embarcaciones y 54.840 euros en efectivo.

Para la Guardia Civil esta red estaba «perfectamente jerarquizada» y operaba de forma muy activa por la desembocadura del río. Según destacan, tenían una «gran capacidad logística» con varios zulos para almacenar la droga y la gasolina.

Sin embargo, estas pruebas (la droga, el dinero, los coches y la gasolina) además de los demás indicios hallados en los registros y durante todo el operativo, no han sido suficientes para que el juzgado los envíe de manera provisional a la cárcel. El Tarta ha quedado en libertad a la espera de juicio con el pago de una fianza. El juzgado no considera que su implicación esté lo suficientemente probada por tanto para adoptar la medida cautelar de privación de libertad. Al menos con respecto a la droga.

En lo relativo a los litros de combustible encontrados y que se vinculan con esta red y su 'servicio' de surtir de gasolina a las embarcaciones para realizar los alijos, no se determina si dicha actividad se conecta de forma directa con el narcotráfico. La tenencia no es delito, al menos si no se relaciona de forma procesal con las sustancias estupefacientes y su castigo responde a una sanción administrativa. Por tanto el 'vacío' legal que existe para penalmente vincular ambas actividades y que se encuentra actualmente en estudio ha vuelto a determinar un auto judicial en este sentido.

La implicación de este sospechoso en asuntos relacionados con el narco no es nueva ya que ya fue detenido hace unos años en la conocida como 'operación Doberman'. Dicha investigación, que no ha sido juzgada, fue realizada por agentes de Ocon Sur de la Guardia Civil, la unidad que fue creada para combatir el tráfico de drogas y que Interior desactivó.

Entonces, en marzo de 2020, se realizaban los registros en Málaga, Sevilla y Cádiz y en el caso de Trebujena se concentraron la mayoría de los arrestos en la provincia gaditana, con al menos cuatro de ellos.

En los registros, los agentes hallaron distintas cantidades de droga, así como una nave próxima al curso del río con más de 5.000 litros de gasolina. También incautaron entonces varios vehículos y diferente documentación. Cuando los agentes entraron de sorpresa en este domicilio de Trebujena, encontraron dentro a la tripulación completa de una narcolancha. Tres españoles y un marroquí.