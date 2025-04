Juan Llobell: «La transición energética no se entiende y no puede hacerse realidad sin Cádiz»

Cepsa ha recibido el reconocimiento de LA VOZ de Cádiz en los Premios de 2023 por su contribución y puesta en valor de la provincia, lugar en el que está desarrollando importantes e innovadoras iniciativas, como el Corredor del Hidrógeno Verde en el Campo de Gibraltar. Juan Llobell, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la compañía, hace un repaso por la actualidad, tanto a nivel corporativo como gaditano.

- ¿Qué valoración hace de este 2023 en Cepsa?

- Ha sido un año lleno de retos y grandes satisfacciones. Hemos consolidado la Estrategia Positive Motion, presentado el Corredor del Hidrógeno Verde Algeciras-Rotterdam con la presencia de sus majestades de España y Holanda; presentado la planta de Biocombustibles más grande de Europa en Palos de la Frontera con el presidente de la Junta de Andalucía, participado en la COP donde hemos presentado el proyecto de metanol verde en alianza con Maerks, la mayor planta de Europa, y con el apoyo del Gobierno de España... Un año extraordinario para Andalucía, lleno de realidades.

- ¿Qué importancia tiene la provincia de Cádiz para Cepsa?

- Andalucía es vital para Cepsa, nuestra sede puede estar en Madrid pero somos una empresa andaluza, que es donde están nuestros centros de producción. Somos la primera empresa andaluza por valor de producción con 22.343 millones de euros, y también la primera en exportación, y representamos el 13,9% del PIB andaluz. Es en esta comunidad autónoma donde vamos a implantar los grandes proyectos que van a hacer realidad no sólo nuestra transición energética como compañía, sino la de nuestros clientes. En esa estrategia, esta provincia es fundamental. Positive Motion no se entiende y no puede hacerse realidad sin Cádiz.

- ¿Es un enclave estratégico para la compañía por su localización?

- Lo ha sido siempre. No es nuevo que el Campo de Gibraltar y el Estrecho de Gibraltar tienen una localización estratégica para nuestro negocio y así seguirá siendo con las nuevas energías verdes. Tenemos ya nuestras instalaciones operando y funcionando, de las más eficientes de Europa, y hay sol y viento, fuentes necesarias para la transición energética.

- ¿Qué supone la construcción del Parque Energético de hidrógeno verde en el Campo de Gibraltar?

- Por aclarar, la denominación de Parque Energético ya la tiene nuestro centro industrial de San Roque, como también el de Palos de la Frontera. Es un cambio de paradigma en el que dejamos espacio en nuestras instalaciones para que lleguen las plantas de producción de hidrógeno verde y el resto de las unidades, tanto su espacio como su producción, las iremos adaptando a la demanda de la sociedad y los requerimientos de Positive Motion. Nuestra transición energética y la implantación y producción de energías verdes será una realidad muy pronto.

- ¿Qué impacto va a tener en el empleo de la provincia?

- Hoy, Cepsa emplea en Andalucía directamente a más de 3.000 profesionales y más de 500 empresas auxiliares trabajan día a día con nosotros. Nuestro impacto será a nivel andaluz, puesto que nuestros proyectos de Cádiz y Huelva se complementan y van de la mano. Para hacer realidad la implantación de los biocombustibles y el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde vamos a necesitar miles de profesionales en la fase de construcción de los proyectos. Por esta razón, hemos firmado hace unos días un acuerdo de colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo para impulsar la formación entre nuestros jóvenes de un nuevo modelo de energía limpia y sostenible que convierta a la región en referente de la transición energética, con la producción de hidrógeno verde y biocombustibles.

Estrella Blanco, directora de Comunicación Externa y Relaciones Internacionales, y Jesús Velasco, responsable de la Fundación, fueron quienes recogieron el galardón de LA VOZ en representación de Cepsa. L. V.

- Para ese proyecto, han contado con la colaboración de las administraciones públicas. ¿Qué supone ese respaldo?

- Es clave. Si queremos que la transición energética sea una realidad tenemos que ir todos de la mano: sociedad, administración pública y empresa privada. Sin el respaldo de las administraciones públicas esto no será posible. El papel de la Junta de Andalucía, así como de ayuntamientos como San Roque y Palos de la Frontera, entre otros, es fundamental. Tenemos ante nosotros una gran oportunidad: la de liderar esta nueva revolución industrial hacia un mundo con energías más limpias. Ante este reto, Andalucía (Huelva y Campo de Gibraltar) será uno de los epicentros de esta transformación. Porque no podemos perder de vista que otras regiones se están moviendo también con rapidez y que podríamos perder el tren de la revolución verde si no somos ágiles.

- ¿Qué otros retos tiene la empresa a corto y medio plazo?

- Positive Motion es un reto continuo. Nuestros proyectos son realidades, no ideas de futuro. El hidrógeno verde y los biocombustibles son los principales pilares de nuestra estrategia mediante la que aspiramos liderar en 2030 la producción de moléculas verdes en España, y ser un referente europeo en la transición energética. Con ello vamos a impulsar la descarbonización de la industria y del transporte pesado terrestre, marítimo y aéreo, que son difícilmente electrificables; a la vez que también contribuiremos a la seguridad de abastecimiento del continente europeo. Y Andalucía se convertirá en una potencia energética europea con capacidad de exportación, contribuyendo a la seguridad de suministro y a la independencia energética de Europa, respaldando así la estrategia REPowerEU y ayudando a lograr los objetivos de la Agenda 2030 para luchar contra el cambio climático. La puesta en marcha de estos proyectos evitará la emisión de 6 millones de toneladas de CO2 al año y la emisión de otros gases y partículas, mejorando así la calidad del aire y contribuyendo a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

- ¿Un deseo para 2024?

- Que sigamos todos trabajando codo con codo para seguir avanzando en la implementación de la transición energética y que pronto veamos operar todos nuestros proyectos de la mano del talento andaluz.