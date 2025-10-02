Juan Franco, tras la reunión con Albares sobre Gibraltar: «Esperemos que las reivindicaciones no caigan en saco roto»

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha agradecido al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, su trabajo de cara a la consecución del acuerdo sobre Gibraltar que se cerró el pasado 11 de junio en el transcurso de una reunión mantenida entre ambos en el Ministerio, donde le ha entregado el memorándum elaborado para «hacerle ver los desafíos que tenemos por delante, las preocupaciones y las oportunidades que se atisban ante este nuevo escenario«.

Franco ha agradecido que el ministro haya atendido la petición de reunión en solitario que le hicieron ante la situación que les toca afrontar como ciudad más afectada por el Brexit en toda Europa.

El alcalde ha recordado que el acuerdo ha sido «tremendamente complejo«, así como que »en muchísimas ocasiones« lo vieron »muy lejano«. Así, ha añadido que »con el esfuerzo y trabajo que se ha llevado a cabo«, a su juicio, se está »ante una oportunidad histórica para solventar muchos de los problemas que lleva arrastrando la ciudad desde hace siglos«.

Por ello, ha hecho entrega al ministro Albares del memorándum que se ha realizado en los últimos meses, con aportaciones de colectivos como Astex, la Organización de Productores Pesqueros o la UCA, para «intentar hacer ver al ministro los desafíos que se tienen por delante».

Entre ellas, el alcalde ha puesto sobre la mesa «cuestiones sociales que tanto preocupan, como la situación de pensionistas o trabajadores», que según el ministro «se está trabajando también en ello, fundamentalmente en lo que se anunció de creación de un fondo social».

Igualmente, el alcalde ha señalado que en la reunión el ministro les ha confirmado que «el calendario que estaba previsto sigue adelante», por lo que se espera «poder llegar a finales de otoño prácticamente, con la firma del tratado y la ratificación por los órganos competentes y la aplicación de las distintas medidas que se prevén llevar a cabo».

«Con un mensaje de tranquilidad, que también nos ha permitido poder poner sobre la mesa problemas que nos están preocupando, a través de este memorándum que se elaboró, esperemos que vayamos avanzando en la consecución de los objetivos que tenemos marcados como Ayuntamiento», ha resumido el alcalde la reunión con Albares, al que ha reiterado su agradecimiento y «la atención que ha dado cerrando este acuerdo»..