José Ángel Aparicio será el nuevo delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía y tomará el relevo de Isabel Paredes, que dejó el cargo aludiendo motivos personales.

Será el próximo martes cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía apruebe el nombramiento del jerezano tras proceder al cese de Isabel Paredes.

El relevo ha sido adelantado este vienes por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo.