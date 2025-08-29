política

José Ángel Aparicio será el nuevo delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía

El jerezano tomará el relevo de Isabel Paredes

José Ángel Aparicio será el nuevo delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía

L.V.

CÁDIZ

José Ángel Aparicio será el nuevo delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía y tomará el relevo de Isabel Paredes, que dejó el cargo aludiendo motivos personales.

Será el próximo martes cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía apruebe el nombramiento del jerezano tras proceder al cese de Isabel Paredes.

El relevo ha sido adelantado este vienes por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app