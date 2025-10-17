El jerezano al que apunta y quiere ver en la cárcel Julian Assange

Uno de los activistas europeos más conocidos y reconocidos de los últimos tiempos, Julian Assange, señala a un gaditano como parte determinante del supuesto espionaje que vivió en la embajada de Ecuador en Londres donde buscó protección y donde, según su versión, fue vigilado. El fundador de Wikileaks pide por ello 20 años y medio de cárcel, más multa, para el jerezano David Morales, gerente y administrador de la empresa española Undercover Global S.L. (UC Global), que prestaba los servicios de seguridad de dicha embajada, por presuntamente espiarle y pasar información mientras estuvo asilado durante años en la sede diplomática.

Así lo pide en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz propusiera llevarlo a juicio.

David Morales comenzó en el mundo profesional como infante de Marina pero tras estar en una misión en Bosnia y a pesar de poder entrar en las fuerzas especiales decidió que quería cambiar de vida. Pidió entonces una excedencia y creó su propia empresa. Un negocio enfocado al mundo de los contratistas, es decir, a profesionales que ofrecen seguridad privada a particulares y empresas y cuyos métodos incluyen las artes militares y el manejo de potentes armas a cambio de un generoso sueldo.

En 2008 decidió crear UC Global y su sede la puso en Jerez con un campo de adiestramiento en Trebujena. La sociedad fue creciendo y recibiendo trabajos, además de que se iban completando en instrucción y al mismo tiempo se expandían a nivel internacional. Así llegó hasta la familia del propio presidente ecuatoriano Correa, lo que le pudo valer para comenzar a vigilar la embajada de este país en Reino Unido.

Tras el paso de Assange y la diplomacia señalada, ahora se investiga si fue su compañía quien facilitó a los servicios de inteligencia de Estados Unidos el seguimiento de reuniones del fundador de Wikileaks con sus abogados y colaboradores, así como audios y vídeos de las visitas que recibió durante su estancia en la embajada. A este respecto, el creador de UC Global defiende que ellos ya habían rescindido el contrato como empresa de seguridad. Será la justicia la que dictamine.