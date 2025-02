Tío Pepe Festival 2025: Café Quijano confirma concierto en Jerez

El cartel de Veranea en la Bodega 2025 suma a una de las formaciones más emblemáticas del pop latino español: Café Quijano. El grupo ofrecerá su directo el próximo 5 de agosto en Tío Pepe Festival, presentando su trabajo más reciente, Miami 1990, en un concierto que se anticipa como una síntesis de su evolución musical.

Con más de 25 años de carrera, los hermanos Manolo, Óscar y Raúl Quijano ofrecerán un recorrido sonoro que equilibra la nostalgia de sus éxitos más reconocidos con la frescura de sus nuevas composiciones. El público podrá escuchar temas como La primera noche, Sabes que te digo y De sapo a rana, piezas que evocan paisajes urbanos cargados de acción y romanticismo, con la estética sonora de los años 90. Además, no faltarán clásicos como La taberna del Buda y una selección de boleros que consolidaron al grupo en la escena internacional.

Reconocidos por su capacidad para transformar el escenario en un relato vivo, Café Quijano fusiona en directo música y narrativa, haciendo de cada canción una historia contada en clave cinematográfica. Su trayectoria incluye colaboraciones con fi guras como Celine Dion, Carlos Santana, Joaquín Sabina y Black Eyed Peas, así como premios y nominaciones en los Latin Grammy y Grammy Awards.

Miami 1990 conecta con los orígenes de la banda y el vínculo personal de Manolo Quijano con la ciudad estadounidense, donde en 1990 recibió la llamada que marcaría el inicio de su carrera. El álbum, construido sobre riffs contundentes y estribillos memorables, despliega una paleta sonora donde conviven el pop latino, el rock y los ecos del bolero.

El concierto de Café Quijano en Veranea en la Bodega 2025 promete una experiencia musical genuina y sofisticada en un entorno singular. Las entradas pueden adquirirse ya en la página web www.veraneaenlabodega.com.

Programación

La XI edición de Tío Pepe Festival pivota sobre una programación excepcional que reunirá un impresionante cartel en los escenarios del Patio de la Tonelería y la Bodega Las Copas, ofreciendo al público una experiencia memorable.

Con propuestas aún por desvelar, la XI edición del Tío Pepe Festival reúne un cartel musical excepcional en Jerez, destacando a Carlos Santana, uno de los mejores guitarristas del mundo; a la legendaria diva del sonido disco Gloria Gaynor; al grupo californiano que ha revolucionado el pop, The Beach Boys; a los estadounidenses Train; Jethro Tull con su gira Las 7 Décadas; la banda Rumours of Fleetwood Mac; el espectáculo This is Michael con Lenny Jay y Jennifer Batten, y la celebración de los 40 años de Duncan Dhu con Mikel Erentxun.

Ana Belén, Coque Malla, Rosario, Pastora Soler, Maldita Nerea, Marina Reche, Pitingo y María José Llergo suman diversidad artística, desde el pop y el flamenco contemporáneo hasta sonidos icónicos del rock español.

El humor estará además presente con Aguilera, Mení y Manu Sánchez en Tío Pepe Comedy. Se consolida así el ciclo Veranea en la Bodega como una cita cultural y enoturística única.