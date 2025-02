Rancapino Chico, nueva confirmación del ciclo Solera y Compás de Veranea en la Bodega 2025

Pasado, presente y futuro del cante flamenco. Rancapino Chico, uno de los puntales del flamenco y heredero de la rica tradición de la provincia de Cádiz, trasladará al corazón del conjunto monumental de las bodegas Tío Pepe de Jerez su antología de los cantes más emblemáticos de la historia del tesoro cultural universal. Alonso Núñez Fernández -hijo del legendario Rancapino, sobrino de Orillo del Puerto y biznieto de La Obispa- pondrá banda sonora a la noche del 15 de agosto como parte del cartel del ciclo Solera y Compás de Veranea en la Bodega 2025.

El cantaor chiclanero presentará Hijo del Cante, primer volumen de una completa compilación flamenca que incorpora joyas de todos los tiempos y composiciones propias con las que hacer vibrar, recordar y emocionar al público. Con Paco León y Antonio Higuero a las guitarras, Rubén Amador al piano y Edu Gómez y Nain Real a las palmas, Rancapino Chico desgranará en su repertorio martinetes, zambras, bamberas, tarantos, bulerías, tientos, tangos y fandangos de Huelva. Las entradas para este concierto podrán adquirirse desde hoy mismo en la página web www.veraneaenlabodega.com.

Solera y Compás, una de las consolidadas apuestas musicales de Veranea en la Bodega 2025, contará además el día 11 de agosto con la actuación de Territorio Jerez. Dirigido por Manuel Valencia con Juana la del Pipa, Ezequiel Benítez, David Carpio, Manuel Monge, Antonio Higuero y Manuel Valencia y las palmas de Juan Diego Valencia y Javier Peña, este espectáculo evoca todo un universo de sonidos y aromas jerezanos.

Tío Pepe Festival

La XI edición de Tío Pepe Festival pivota sobre una programación excepcional que reunirá un impresionante cartel en los escenarios del Patio de la Tonelería y la Bodega Las Copas, ofreciendo al público una experiencia memorable.

Con propuestas aún por desvelar, la XI edición del Tío Pepe Festival reúne un cartel musical excepcional en Jerez, destacando a Carlos Santana, uno de los mejores guitarristas del mundo; a la legendaria diva del sonido disco Gloria Gaynor; al grupo californiano que ha revolucionado el pop, The Beach Boys; a los estadounidenses Train; Jethro Tull con su gira Las 7 Décadas; la banda Rumours of Fleetwood Mac; el espectáculo This is Michael con Lenny Jay y Jennifer Batten, y la celebración de los 40 años de Duncan Dhu con Mikel Erentxun. Ana Belén, Coque Malla, Rosario, Pastora Soler, Maldita Nerea, Marina Reche, Pitingo y María José Llergo suman diversidad artística, desde el pop y el flamenco contemporáneo hasta sonidos icónicos del rock español. El humor estará además presente con Aguilera, Mení y Manu Sánchez en Tío Pepe Comedy. Se consolida así el ciclo Veranea en la Bodega como una cita cultural y enoturística única.

En 2024 Tío Pepe FESTIVAL fue reconocido con el Premio a la Promoción Turística de la provincia de Cádiz por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz. Asimismo, la oferta enoturística de Bodegas TÍO PEPE ha recibido el prestigioso galardón de World's Best Vineyards 2024. En 2023, fue además galardonado por la Junta de Andalucía en la categoría de Mejor Trayectoria Turística. Estos reconocimientos se suman a otros logros obtenidos por el festival a lo largo de los años como el premio a la Mejor Experiencia Enoturística con mención especial de ACEVIN; el Best Wine Event otorgado por la revista Drinks International; Además, ha sido distinguido como el Mejor Evento Enológico del Mundo en la séptima edición de los premios Drinks International's Wine Tourism Challenge.

ACEVIN también premió al festival en sus Premios de Enoturismo por su propuesta innovadora que une vino, cultura, arte, gastronomía y ocio, ofreciendo una experiencia enoturística única y de alta calidad en las propias bodegas.