El Senado debatirá una iniciativa para exigir al Gobierno la ampliación de la pista del aeropuerto de Jerez

La mejora en las infraestructuras de la provincia de Cádiz es una petición constante desde los políticos locales y regionales. Este próximo martes, la Comisión de Industria y Turismo del Senado, debatirá una iniciativa para solicitar al Gobierno de España que acometa cuanto antes el proyecto de ampliación de la pista del Aeropuerto de Jerez previsto en la revisión del Plan Director del citad aeropuerto del año 2022, al significar una infraestructura clave para el desarrollo económico y turístico de la provincia.

Esta iniciativa ha sido impulsada por la senadora y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo. Según García-Pelayo, la ampliación de la pista serviría para posibilitar la captación de tráfico internacional de viajeros, frecuencias y la apertura de nuevas rutas, así como para profundizar en la desestacionalización y en la diversificación de los productos turísticos de calidad en la provincia de Cádiz.

Del mismo modo, los populares reclamarán que el Gobierno de Pedro Sánchez habilite en los próximos Presupuestos Generales del Estado una partida presupuestaria en cantidad suficiente de cara a la ejecución de esta obra.

Crece el turismo con infraestructuras limitadas

Desde el PP señalan que el liderazgo turístico de Jerez y la provincia de Cádiz contrasta con las carencias y limitaciones en las infraestructuras de transporte que se arrastran desde hace décadas y que suponen una limitación para su desarrollo turístico y económico.

El Plan Director del Aeropuerto de Jerez, aprobado mediante Orden Ministerial de 23 de julio de 2001, contemplaba en su Desarrollo Previsible una ampliación de la pista de aterrizaje e incluso existe una reserva de terrenos necesario para poder dar más longitud a esta pista. En 2022, se aprobó la revisión del citado documento y se aprobó un nuevo Plan Director en el que, entre otras actuaciones, se habla igualmente de la ampliación de la pista de vuelo. Dicho nuevo Plan Director señalaba ya desde ese año que, atendiendo a la capacidad operativa de la que dispone actualmente, el Aeropuerto podría atender hasta cerca de 2 millones de pasajeros y más de 600.000 vuelos.

Por un lado, la ampliación de la pista permitiría el tránsito de aviones más grandes y mayor capacidad aérea fundamentalmente a través de la captación de vuelos internacionales, lo que supondría tener una infraestructura competitiva desde el punto de vista turístico. Pero también contribuiría a desarrollar la industria agroalimentaria, aeroespacial e impulsaría el transporte de mercancías uniendo así la importancia logística del Puerto de Algeciras y el Puerto de Cádiz.