Rosario despliega en Tío Pepe Festival una constelación musical de raíz y autenticidad con su gira 'Universo de ley'

Una forma de agradecer a la vida y a quienes a lo largo de todos estos años han vibrado con su sensibilidad artística. Rosario se presenta este domingo 20 de julio en Tío Pepe Festival con su nuevo disco, Universo de ley, en una gira homónima que rinde un homenaje profundo y sentido a sus raíces y con el que resume más de tres décadas de carrera musical plagada de grandes éxitos. La de mañana en la Bodega Las Copas promete ser una noche inolvidable, de alma a alma. Rosario es además la embajadora de la undécima edición de Tío Pepe Festival, el gran evento cultural de González Byass enmarcado en Veranea en la Bodega 2025.

Una quincena de discos, conciertos que se cuentan por miles, 8 películas rodadas y una nominación a los Goya, 12 discos de platino, 3 Premios Ondas, 3 Grammys Latinos y una Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes… y más de 33 años de carrera. Todo eso hace de Rosario una leyenda viva de la música en español, una de las artistas más queridas y respetadas por sus compañeros de profesión y por el público de distintas latitudes El álbum que presenta mañana en un escenario tan simbólico para la artista con raíces jerezanas es un homenaje a sus inicios en el que repasa gran parte de su carrera. Desde la libertad y la pasión que siempre la han definid, con fuerza y autenticidad, la artista rastrea en sus orígenes y en su particular y rico universo creativo.

Hasta el próximo 16 de agosto las Bodegas Tío Pepe de Jerez acogerán una programación irrepetible y marcada por la presencia de leyendas internacionales de la música. Una alineación de artistas que han marcado la historia de la música y que se sucederá en un entorno único. Subirán al escenario artistas de la talla de Gloria Gaynor (24 de julio), The Beach Boys (29 de julio), Luis Fonsi (30 de julio) y Carlos Santana (4 de agosto) en una edición que aúna talento intergeneracional y estilos diversos. El cartel se completa con otras propuestas internacionales como el homenaje This is Michael de Lenny Jay y Jennifer

Batten (25 de julio) y Rumours of Fleetwood Mac (3 de agosto), además de con una potente programación nacional que incluye a Paloma San Basilio (26 de julio), Mikel Erentxun (27 de julio), Coque Malla (1 de agosto), Pastora Soler (2 de agosto), Café Quijano (5 de agosto), Maldita Nerea (8 de agosto), Marina Reche (12 de agosto) y María José Llergo (16 de agosto).

El flamenco también ocupa un lugar destacado gracias al ciclo Solera y Compás, que este año contará con las actuaciones de los guitarristas Antonio Rey (9 de agosto) y Yerai Cortés (14 de agosto), el cantaor Rancapino Chico (15 de agosto) y el espectáculo Territorio Jerez (11 de agosto), que recupera la esencia más pura de este arte universal. La programación se completa con las propuestas escénicas del dúo cómico Aguilera y Mení (10 de agosto) y Comandante Lara & Cía (13 de agosto), que aportan humor y acento andaluz en Tío Pepe Comedy.

Veranea en la Bodega 2025 propone un verano diferente: íntimo, vibrante y profundamente andaluz. Como celebración de lo sensorial, y propuestas que trascienden lo culinario, la alta gastronomía vuelve a ser uno de sus grandes pilares. El restaurante Pedro Nolasco, ubicado en la emblemática calle Ciegos, considerada una de las más bellas del mundo, propone un menú de autor maridado con vinos de González Byass y una cuidada ambientación. Por su parte, el chef Javier Muñoz, del restaurante La Carboná, llegará la noche del 7 de agosto a las bodegas para conquistar entre vinos y fuegos y rendir un homenaje a Jerez desde su esencia. El Huaso propondrá los días 8 y 14 de agosto un maridaje insólito de carnes a la brasa y vinos en una puesta en escena espectacular. A ello se suma The Village, un punto de encuentro antes y después de cada concierto con tapas gourmet, vinos y cócteles, en el que alargar las noches de baile con los post conciertos y sesiones de DJ de Tío Pepe Festival Club.

Comprometida con el entorno, la iniciativa de González Byass incorpora un modelo de gestión sostenible basado en el uso de vehículos eléctricos, la digitalización de procesos, el consumo responsable de recursos y la colaboración con proveedores locales. Una apuesta por la circularidad que forma parte ya del ADN de un evento que une cultura, territorio y estilo de vida y fomenta el disfrute consciente. Todo ello en línea con un modelo de gestión circular y respetuoso con el entorno.

