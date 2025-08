Pastora Soler: «La gente te ve como una más de su familia y conseguir eso es algo de lo que me siento muy orgullosa»

Muchísima expectación en Jerez para disfrutar de Pastora Soler, una cita que tampoco pasa desapercibida para la artista. «Este año está siendo muy especial porque fue la celebración de 30 años de carrera y ya el de Jerez será el número 28 y la verdad es que cada una de las celebraciones está siendo muy especial», asegura. Y más allá de eso, se declara «emocionada, con muchísimas, muchísimas ganas, de esos sitios que estaban marcados en el calendario y deseando que llegara, además pues con las entradas agotadas, con la gente con muchas ganas, entonces tengo muchísimas ansias de que llegue el momento». Una de las razones para esta ilusión es que «Tío Pepe Festival es un lugar mágico, Jerez es un público entendido y también muy cálido».

'Rosas y espinas' es el nombre esta gira que está siendo «muy emotiva y muy especial». Pastora hace «un recorrido desde que empecé, desde esa niña que empezó cantando copla a la actualidad y lo voy narrando, lo voy contando, voy acompañándolo de mis canciones, voy acompañándolo de imágenes y al final pues es contar una historia, una experiencia de vida que a la gente se le hace muy amena y quizás también me conocen un poquito más como persona». Precisamente en este repaso vital, tienen cabida los momentos buenos, y lo menos bueno: «también cuento mis debilidades, cuento mis momentos más de esas espinas y, por eso, todo va acompañado de mis canciones, pero contando la parte bonita y la parte menos bonita».

Una carrera puesta en el escenario a disposición de un público que está acompañando a la artista y a la persona. «La gente sale encantada, la gente acoge cada una de esas historias que les cuento, de todas mis canciones. Todo el mundo me cuenta una sensación, aparte de musical, y lo que más me llega a veces es el que se vayan con un mensaje de superación y quizás un mensaje de fuerza», asegura.

Ilusión y aprendizajes

Son 30 años de carrera de una cantante que empezó muy joven, pero hay cosas que se mantienen intactas: «se mantiene mucho esa vocación que es la que te impulsa a dedicarte a esto. Ahora que estoy haciendo mucho ese balance, ese mirar hacia atrás y que he rescatado mucho a esa niña que empezaba, sigue habiendo muchas cosas intactas aunque parezca mentira después de tanto tiempo, pero cuando uno está aquí y se sube al escenario está esa parte de ilusión y de vocación y de responsabilidad que tienes cuando empiezas en esto». Pero igual que hay cosas que se mantienen, también hay cosas que han cambiado: «me han pasado tantas cosas que la experiencia me ha ido enseñando a conocerme, sobre todo, a saber cuáles son mis límites, a saber dónde disfruto, dónde no, a saber decir no, hay muchas cosas que la experiencia te enseña y eso es lo que ha podido cambiar, pero prefiero quedarme con esa parte intacta de esa niña y de la ilusión y de la vocación».

Es esa ilusión lo que llevó a Pastora Soler a volver al escenario después de un parón por ataques de pánico, una situación de la que ella ha hablado abiertamente y de la que ahora habla mucho más: «en este concierto yo cuento qué fue lo que me pasó y por qué me pasó y, por eso, hay esos mensajes en los que cualquiera se siente identificado, porque nosotros pasamos por momentos de debilidad por la vida, por la exigencia de los trabajos y por el día a día». Una experiencia que, según explica, cuenta «de una manera muy natural y personal, como creo que tienen que ser cuando ocurren esas cosas y que para mí ha sido el aprendizaje más grande, que a veces desafortunadamente tenemos que esperar a caernos del todo y de ahí empezar a aprender y empezar a establecer otro tipo de bases en nuestra vida».

Una claridad y una humanidad que han hecho que Pastora Soler sea una artista muy querida y respetada, aunque afirma que «siempre me he sentido muy querida, desde que empecé, siendo muy niña y la verdad que cada vez se ha unido más familia, más seguidores y en este momento sí me siento muy respetada en mi profesión pero también tengo ese cariño del público porque la gente te ve cercana y te ve como una más de su familia y el conseguir eso es algo positivo y de lo que me siento muy orgullosa».

Planes de futuro

Aunque todavía queda 'Rosas y Espinas' para rato, Pastora Soler ya tiene en mente lo que vendrá después: «al final hay que seguir ofreciendo canciones nuevas, yo me considero que estoy en uno de mis mejores momentos y creo que hay muchas canciones todavía que tienen que ser escritas y que tengo que interpretar e historias nuevas que transmitir a la gente y eso también me motiva muchísimo, así que escuchando nuevos repertorios para en un futuro sacar un disco de música nueva, pero muy a largo plazo»

Sin presiones, a lo que ayudan los cambios en el mercado musical: «antes teníamos que sacar un disco y con un disco hacías una gira y ahora no es así. Se sacan los temas más esporádicamente, se sacan singles, después se agrupan en un disco, todo en el mercado ha cambiado mucho Y también por otro lado es atractivo, porque antes teníamos la presión absoluta de que tenía que ir a disco por año y eso tampoco es bueno». «Cuando funcione algo vamos a disfrutarlo y vamos a dejarnos llevar y paralelamente trabajando en seguir escuchando música y creando», concluye.