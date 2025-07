Paloma San Basilio: «El escenario para mí es como un viaje cuántico»

Cincuenta años en la música es un hito para celebrar. Y eso es lo que está haciendo Paloma San Basilio con su público en una gira de despedida de los escenarios. Jerez será uno de los lugares elegidos para uno de sus últimos bailes dentro de la programación de Tío Pepe Festival. Pero, ¿cómo se afronta una gira de despedida? Paloma reconoce que se lo está pasando «muy bien» y que la gira «se ha preparado muy profundamente, con lo cual vamos con un proyecto muy elaborado, muy decidido, muy perfilado y la verdad es que estoy muy contenta de la respuesta que está teniendo con todos los teatros llenos». «Yo creo que es una bonita forma de decir adiós a 50 años y de empezar una etapa nueva», opina.

Como ella misma cuenta, una gira que está siendo un éxito para el público que no la está dejando sola. Porque 50 años dan para que su música forme parte de la vida de mucha gente alrededor de todo el mundo, algo que ella siente «como un privilegio». «Nunca cuando empecé pensé que el recorrido iba a ser mucho más atractivo, mucho más rico y mucho más bonito que cualquier propuesta. Yo siempre soy de las que piensan que lo que te encuentras siempre es mejor que lo que buscas», valora.

Y, contrario a lo que pueda parece, la gira no es nostálgica: «quise hacer una gira de celebración y para ello he seleccionado títulos de muchos cantantes, de compositores, también un poco mi banda sonora y la de mucha gente. Desde el principio quiero que canten conmigo, que disfruten de canciones que conocen y que han cantado muchas veces. De pronto hay temas que nadie piensa que yo voy a cantar, es muy divertido, tiene mucho ritmo, tiene mucha fuerza lo que hacemos, la gente se contagia muchísimo y lo disfruta». El resumen es un espectáculo muy cuidado en sus conceptos escénicos y audiovisuales, que busca sorprender, pero sobre todo «decirle a la gente que gracias por estar ahí y por no dejarme nunca sola, por venir a compartir tantas y tantas cosas conmigo y las propuestas que hago».

En definitiva, un concierto que es una fiesta, una celebración de una carrera exitosa porque son 50 años que, reconoce Paloma que la han llevado «en volandas hasta el espacio en el que estoy ahora y sí creo que he crecido mucho como persona, como artista, he aprendido mucho y eso me permite soltar amarras para volver a subirme a otro barco y volver a navegar por otros mares, que es lo que voy a hacer a partir de noviembre». Toda una declaración de intenciones.

Tío Pepe Festival

Este sábado 26 de julio Paloma San Basilio regalará un pedacito de su gira al público gaditano en Jerez. Una cita especial para una artista que tiene un fuerte vínculo con la provincia, especialmente El Puerto de Santa María. «Durante muchísimos años siempre he visto el festival y siempre ha habido un momento en el que he pensado que ahí tengo que cantar yo también», asegura. Una posibilidad que este año ha cuajado por fin y que reconoce que le hace «mucha ilusión». «Me hace ilusión cantar allí y juntarme con gente con la que seguramente comparto la playa, el supermercado y todo lo que hay alrededor. Es un poco como decir, bueno, salgo de casa, me pinto la pestaña, me pongo esos trajes que me ha hecho ese sevillano maravilloso Petro Valverde, me pongo con toda mi gente a disfrutar, y que la música suene, estalle, contagie».

«El escenario para mí es como un viaje cuántico», afirma y continúa explicando que «también influye mucho el ojo del que está enfrente de mí. Por eso intento que siempre participen, que no sean la cuarta pared, que estén ahí, que piensen que también ellos son muy importantes para lo que estamos haciendo en el escenario».

50 años de evolución

Han sido muchos años de trabajo y de carrera, pero de la Paloma de los inicios «se mantiene la ilusión, las ganas, la fuerza, esa especie de facilidad para el riesgo que tengo, el no tener miedo e incluso teniendo miedo en algunas etapas haber dicho yo puedo hacerlo, y esa sensación de que la niña nunca desaparece, de que todo sigue siendo algo por descubrir, de que todo sigue siendo una aventura, de que mis ojos se llenan de ilusión cuando veo que hay una propuesta que me puede ayudar a descubrir nuevos espacios». Pero también ha habido evolución y cambios personales: «me he desprendido de muchísimos miedos, complejos e inseguridades, creo que he conseguido quitar la hojarasca y dejar la esencia y cada vez siento que soy más yo, que realmente no hay necesidad de impostar y de ser nadie, quiero ser lo que soy y contárselo a la gente y compartirlo con ellos y que me vean tan de carne y hueso como ellos mismos son y como siempre he sido. Y yo creo que la conquista de un artista es poder llegar a un punto en el que ya no necesites ser lo que no eres».

En una carrera tan extensa, ha vivido también la evolución del mundo de la música con sus cosas buenas y malas. En el apartado positivo, destaca «el que tantos artistas jóvenes estén conquistando el mundo me parece maravilloso. El que haya muchas vías de expansión y de realización, que no dependes como en mi generación y mi época de las compañías de discos, que de alguna manera también ellos están creando su propia idea, su propia historia». En el menos bueno, opina que «a veces noto que parte de la música está muy enfocada a compartir el divertimiento de la tribu, a toda la exaltación de la emoción de estar juntos, mucha gente moviéndose por algo. Y a veces me falta un poco la esencia del artista, que se despoje de tanta parafernalia para ver quién hay detrás de todo eso». Sobre esto cree que, aunque a veces lo eche en falta, «está bien que haya lenguajes distintos, que cada uno encuentre su propio espacio sin necesidad de imitar a los demás y sin necesidad de dejarse llevar por las modas como única opción posible».

Nuevos retos

Y, a partir de noviembre, ¿qué?. La pasada Feria del Libro de Madrid, Paloma presentó su novela 'Uxoa, el secreto del valle'. «Estoy muy contenta también de la respuesta con la novela porque una de las cosas que más me gusta es escribir», reconoce.

También habrá espacio para nuevos retos y «arte aventura». Está preparando una obra de teatro que se llama Dulcinea escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio. «Hacía tiempo que queríamos hacer algo juntos y ha hecho este proyecto para mí. Así que ahí me voy a meter en la peli de Dulcinea, de Aldonza y de todo lo que tiene que ver con ese personaje maravilloso y mágico que se llama Don Quijote de la Mancha», concluye.