La operación 'Fábrica' sacude la zona sur de Jerez con diecisiete detenidos y más de cinco kilos de heroína incautados

Golpe al narcotráfico en Jerez. La Policía Nacional detuvo el pasado viernes a diecisiete personas en la zona sur de Jerez como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. Las detenciones se enmarcan en la operación 'Fábrica', desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Jerez.

Los agentes practicaron de manera simultánea seis registros en varias viviendas situadas en la barriada de San Telmo y en un inmueble de la avenida Blas Infante, todos ellos con autorización judicial del Juzgado de Instrucción de la ciudad.

En el transcurso de los registros se intervino una cantidad considerada extraordinaria de droga: 5,510 kilogramos de heroína, además de 650 gramos de cocaína, 6,8 gramos de hachís y casi 500 papelinas de cocaína, heroína y rebujo. La magnitud del alijo evidencia la relevancia del clan delictivo desmantelado.

La operación también permitió la incautación de una escopeta de aire comprimido, un machete de grandes dimensiones, 16.523 euros en efectivo —en su mayor parte en billetes—, varias balanzas de precisión, material destinado a la distribución de droga y diversa documentación de interés para la investigación.

Operación Fábrica en Jerez

En el operativo participaron agentes de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y guías caninos especializados en la detección de estupefacientes, que prestaron apoyo al Grupo de Estupefacientes en las actuaciones.

Los diecisiete detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde quedaron ingresados en el área de calabozos hasta ser puestos a disposición de la Autoridad Judicial.