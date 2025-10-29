Malos tratos en una guardería de Jerez: «¡Jamás imaginamos que pudiera hacer algo así!»

La lluvia que caía este miércoles sobre Jerez parecía acentuar el clima de desconcierto que envuelve al Centro de Educación Infantil La Granja, apenas 24 horas después de conocerse la detención de una trabajadora del centro ante la acusación de posibles malos tratos. Agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Cádiz, practicaron el arresto y trasladaron a la empleada a los calabozos de la comisaría jerezana a la espera de que pase a lo largo del día de hoy a disposición judicial.

La noticia ha provocado una profunda conmoción entre las familias del centro, que permanecen en estado de shock tras la presentación de varias denuncias en las que se señalan posibles agresiones a menores de muy corta edad. A medida que avanza la investigación, la magnitud de lo ocurrido gana en gravedad, aumentando la preocupación y el desasosiego entre los padres, que tratan de asimilar unos hechos tan inesperados como difíciles de aceptar.

Según fuentes cercanas al caso, las sospechas comenzaron cuando algunos progenitores detectaron comportamientos anómalos por parte de la docente durante la recogida de los niños. Esas inquietudes los llevaron a encargar una investigación privada, durante la cual se instalaron cámaras ocultas en el interior del centro. Las grabaciones, según ha trascendido, mostrarían, si se confirma, a la trabajadora «golpeando con bofetadas, pellizcando y tirando del pelo» a varios pequeños —todos ellos de unos dos años de edad— en distintos momentos.

La visualización de las imágenes por parte de los agentes y las familias confirmó las peores sospechas. «Lo que temíamos se confirmó», dicen algunos padres visiblemente afectados, que no ocultan su indignación ante lo que consideran un posible maltrato reiterado. La repulsa es generalizada entre los progenitores, que reclaman una revisión urgente de los protocolos de supervisión y control en los centros de educación infantil.

En el ambiente se mezclan la consternación y la incredulidad. Hay padres que reconocen estar «desesperados«, y aseguran que «se intuía algo, se hablaba, había rumores de que algo no iba bien». Otros, en cambio, confiesan que »jamás imaginamos que pudiera hacer algo así».

Inquietud pero prudencia

Aunque la calma era aparente este miércoles a las puertas del centro, muchos progenitores se mostraron reacios a hablar con la prensa. Según ha podido confirmar este medio, la dirección del centro mantuvo un encuentro con las familias para ofrecer una primera versión de los hechos, apelando a la calma, la paciencia y la prudencia a la espera de la evolución de las investigaciones.

De acuerdo con la información recabada, la empleada fue despedida el pasado viernes, en cuanto la dirección tuvo conocimiento de lo ocurrido. Desde entonces, la investigación policial sigue abierta para determinar el alcance de las agresiones y si estas se prolongaron en el tiempo.

El caso ha causado un notable impacto en la comunidad educativa de La Granja y ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de vigilancia y prevención en los centros dedicados al cuidado de menores. Mientras tanto, la dirección del centro ha solicitado unos días de margen antes de convocar nuevamente a las familias y ofrecerles información detallada, con el propósito de garantizar que cualquier comunicación se realice con datos contrastados y una vez que la investigación policial haya avanzado.

El centro, de titularidad privada, forma parte del programa de ayudas a familias de la Junta de Andalucía para la escolarización del primer ciclo de Educación Infantil, destinado a niños de entre 0 y 3 años, dentro del marco autonómico de apoyo a la conciliación y al acceso universal a la educación temprana.

La docente pasaba ayer a disposición del juzgado número 2 de Jerez y ha sido puesta en libertad con cargos y bajo una prohibición de no poder acercarse al centro a menos de 200 metros.