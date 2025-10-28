Detenida una profesora de una guardería de Jerez por supuestos maltratos a niños

Una profesora del centro de educación infantil La Granja, en Jerez, ha sido detenida tras la presentación de denuncias que señalan posibles agresiones hacia varios menores de corta edad. Según ha podido saber este periódico, agentes de la UFAM de la Comisaría de la Policía Nacional de Cádiz la han arrestado este mismo martes tras haber analizado las denuncias y recabado alguna información. La investigada ha sido trasladada a los calabozos de la comisaría de Jerez y en las próximas horas será puesta a disposición judicial

Asimismo, por lo que han explicado a este medio, las familias afectadas han aseverado que todo comenzó a raíz de ciertas actitudes que les parecieron «anómalas» por parte de la docente al recoger a sus hijos en el centro. Después, una investigación interna, con cámaras instaladas por encargo privado, se habrían captado escenas en las que la detenida golpea, pellizca y tira del pelo a distintos niños.

Fase de investigación abierta

Los hechos se han puesto en conocimiento de la Policía Nacional y, tras la declaración de los progenitores y la visualización de las grabaciones, la detenida ha sido trasladada a los calabozos de la comisaría jerezana. Por el momento, el caso continúa en fase de investigación, sin que se hayan facilitado más datos sobre la posible imputación o cargos concretos.