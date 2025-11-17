Jerez estrena 14 autobuses para reforzar su flota: 12 urbanos y 2 rurales

La alcaldesa de Jerez, María José García‑Pelayo, acompañada por el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha presentado este lunes en las instalaciones de IFECA los 14 nuevos autobuses adquiridos por el Ayuntamiento: 12 urbanos y 2 rurales, como parte de un ambicioso plan de renovación de su flota de transporte público.

El acto, celebrado en formato de puertas abiertas, permitió a la ciudadanía conocer los nuevos vehículos con antelación a su puesta en marcha. Según el Consistorio, los doce urbanos comenzarán a circular a partir del martes 18 de noviembre, mientras que los dos rurales completan esta primera ola de renovación.

García‑Pelayo ha reconocido el largo camino recorrido para alcanzar este hito y ha agradecido el trabajo del Área de Movilidad, el comité de empresa y los trabajadores del servicio. Ha remarcado que su prioridad ha sido la seguridad de los ciudadanos y de los conductores, especialmente tras los problemas que experimentaron los autobuses de gas durante el verano.

La alcaldesa ha detallado que estos 12 autobuses forman parte de un plan mayor: el Ayuntamiento espera tener 25 autobuses nuevos antes de que termine el año, una meta que ha calificado de «compleja» por los trámites de matriculación, pero alcanzable.

Además, ha destacado la colaboración de Mercedes, fabricante de algunos de los vehículos, por su «eficacia y rapidez».

Estos nuevos autobuses están pensados para ser accesibles, con adaptación para personas con diversidad funcional. Incluyen un sistema en braille para personas con problemas de visión, subrayando el carácter social del proyecto.

En paralelo a la renovación urbana, también se ha actuado sobre la flota rural. Los autobuses rurales tienen características similares a los urbanos, aunque con asientos más cómodos y cinturones de seguridad, pensando en trayectos más largos.

Marquesinas

Igualmente, el Ayuntamiento trabaja para mejorar las marquesinas y las líneas de autobús: está previsto cambiar la mitad de las marquesinas existentes —50 de 100— y ajustar rutas con la aportación del Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad, según ha explicado García‑Pelayo.

Para facilitar un transporte público más asequible, Jerez ha conseguido una subvención de 200.000 € del Ministerio de Transporte. Con esos fondos se introducirán mejoras tecnológicas como GPS en los nuevos autobuses y se mejorarán los sistemas de billetaje.

En su discurso, la alcaldesa ha subrayado que «en días como hoy se demuestra que la política sirve para resolver los problemas de los ciudadanos», y ha defendido que el cumplimiento de sus promesas, aunque a veces tarden más de lo esperado, es fundamental para restaurar la confianza.

Por su parte, Jaime Espinar ha lamentado la situación «precaria» en la que se encontraba el transporte público heredado, criticando los autobuses anteriores por ser «defectuosos» y subrayando que estos nuevos vehículos suponen una respuesta real a las necesidades de los jerezanos.

También ha intervenido el presidente del comité de empresa de Comujesa, Eduardo San Honorio, que ha valorado positivamente el diálogo mantenido con el gobierno local y ha celebrado la mejora de condiciones para la plantilla y el servicio.

El acto contó con una amplia representación institucional: además de miembros de la Corporación municipal, se encontraban representantes de Entidades Locales Autónomas, la Junta de Andalucía, la Diputación, Comujesa, el Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, empresas del sector automotriz, y entidades ciudadanas como la Mesa del Turismo, el Consejo Social local, asociaciones de vecinos y comerciantes