Así será el dispositivo especial de tráfico de Jerez para las zambombas

En el marco del Plan Territorial de Emergencias Local en fase de pre-emergencia y 'Situación Operativa 0', el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Movilidad, pondrá en marcha el plan de tráfico de cara a la celebración de las zambombas de Navidad, el próximo día 21 de noviembre prolongándose hasta el 24 de diciembre.

El dispositivo de regulación del tráfico seguirá el mismo modelo que en años anteriores ya que ofreció resultados satisfactorios y se ejecutará de forma flexible, dependiendo de la densidad del tráfico en cada momento.

Los días 21, 22, 28 y 29 de noviembre y 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20 y 24 de diciembre de 2025 se reducirá el tráfico a servicios públicos, residentes, usuarios del parking y vehículos de personas con movilidad reducida en la Alameda Cristina y en las calles Honda, Corredera, Puerto, José Luis Díez, Porvera y Larga.

Igualmente, se habilitará un doble carril de circulación de entrada al centro, por calle Puerta de Sevilla y Mamelón, hasta el cruce con calle Guadalete. De este modo, por el carril izquierdo circularán servicios públicos, residentes, usuarios de parking y vehículos de personas con movilidad reducida. Por el carril derecho circularán el resto de vehículos hacia calle Guadalete.

Los viernes y los días previos a festivos se iniciarán los controles de tráfico a partir de las 15 horas, los sábados y festivos, a partir de las 12.

Autobuses lanzadera

Respecto al servicio público de transporte urbano, se prevén dos zonas de paradas de autobuses lanzaderas que unirán el centro ciudad con zonas de fácil aparcamiento. Por lado, la explanada de las atracciones de la Feria del Caballo y la Alameda Cristina y por otro la explanada del mercadillo de los lunes (detrás del Estadio Pedro S. Garrido) y la calle San Agustín. El horario de estos autobuses lanzadera será de 14 a 23:55 horas.

Las paradas de taxi se ubicarán en la Alameda Cristina, plaza Esteve, calle Puerto y plaza del Arroyo, frente calle Cuesta Cristo de la Viga y el servicio se reforzará con el apoyo de taxis de El Puerto de Santa María.

Se habilitarán dos paradas de autobuses turísticos para subida y bajada de pasajeros en calle San Juan Grande (Mamelón) y calle Puerto, para un máximo de 10 minutos. Estos autobuses podrán quedar estacionados en la bolsa de aparcamientos de la barriada La Unión (calle Antonio Machado), en la explanada de atracciones de la Feria del Caballo o en la explanada ubicada tras el Estadio Pedro S. Garrido.

También se ubicarán zonas reservadas para que las personas con movilidad reducida puedan llegar lo más cerca posible al centro de la ciudad. Estas zonas serán exclusivas para subida y bajada de pasajeros, no para el estacionamiento. En este sentido, se mantendrán las reservas de estacionamientos habituales.

Se permitirá el acceso a los parking del centro de la ciudad, hasta completar el aforo de los mismos. Una vez completos, la Policía Local sólo permitirá el paso en función del número de plazas libres que vayan originándose. De este modo, no se permitirán colas de vehículos en la entrada de los aparcamientos, una vez que estén completos.

Se recomienda que para el parking de plaza del Arenal se realice el acceso por calle Corredera, para facilitar la labor policial y evitar retenciones en calle Guarnidos. Asimismo, se estrenará un sistema de información en paneles para que en los accesos a los aparcamientos del centro se pueda conocer el número de plazas libres existentes.