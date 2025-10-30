Jerez encenderá su alumbrado de Navidad el 21 de noviembre con un concierto flamenco de Luis de Periquín

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha anunciado que el encendido del alumbrado de Navidad tendrá lugar el próximo viernes 21 de noviembre en el entorno de la Alameda Cristina. El acto estará acompañado por un concierto flamenco de Luis de Periquín y marcará el inicio oficial de las fiestas navideñas en la ciudad.

En rueda de prensa, la regidora ha avanzado que el alumbrado incluirá motivos dedicados al décimo aniversario de la declaración de la zambomba jerezana como Bien de Interés Cultural, con detalles luminosos que aluden al instrumento que da nombre a esta tradición. Ese mismo día comenzará oficialmente el periodo de zambombas, que se prolongará hasta el 25 de diciembre.

El Ayuntamiento activará el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de pre-emergencia y situación operativa 0 a partir de la medianoche del 21 de noviembre. Entre las novedades de este año figuran la instalación de diez nuevas cámaras de videovigilancia, la incorporación de la unidad de drones de la Policía Local y un dispositivo especial de limpieza que se pondrá en marcha tras la celebración de cada zambomba.

El Belén

García-Pelayo ha adelantado que la inauguración del Belén Monumental se celebrará en una fecha distinta al encendido, «por ser dos momentos importantes con entidad propia». Además, la plaza Belén volverá a ser espacio apto para zambombas y actividades navideñas tras sus obras de mejora.

El Cecop virtual permanecerá activo de forma continua hasta el 6 de enero de 2026, con presencia física en la Jefatura de la Policía Local los días 24, 28 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero. La alcaldesa ha agradecido la colaboración de las Fuerzas de Seguridad del Estado, los servicios de emergencias, el SAS y las delegaciones municipales en la elaboración del Plan Integrado de la Navidad 2025-2026.

Los días de mayor afluencia previstos son el 21, 22, 28 y 29 de noviembre, además del 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 24 y 31 de diciembre, y el 5 de enero. En Nochebuena y Nochevieja se reforzarán los dispositivos en la plaza del Arenal y La Asunción, donde se celebrarán actividades y conciertos.

La Cabalgata del Cartero Real saldrá el 28 de diciembre a las 17:30 horas y regresará a su punto de partida a las 22:00 horas. La Cabalgata de Reyes mantendrá el mismo recorrido y horario que el pasado año.

Dispositivo especial de seguridad y movilidad

El operativo de Seguridad y Movilidad seguirá el modelo del año anterior e incorpora mejoras como el control de los aparcamientos subterráneos mediante paneles informativos que mostrarán el número de plazas disponibles. También se habilitarán carriles diferenciados para taxis y autobuses y dos líneas lanzaderas hacia el centro urbano.

La primera conectará la explanada de los «cacharritos» de la feria con Alameda Cristina, y la segunda unirá el aparcamiento del Estadio Pedro Garrido, en Hijuela de las Coles, con el Alcázar. Ambas funcionarán desde el mediodía hasta la noche.

El acceso al centro quedará restringido a taxis, autobuses y residentes a partir de las 15:00 horas los sábados y festivos desde el 21 de noviembre, con una regulación flexible según las indicaciones de la Policía Local.

El servicio de Tele-Taxi contará con paradas en Alameda Cristina, plaza Esteve, Calzada del Arroyo y calle Puerto, y se reforzará con licencias de municipios vecinos. Además, se controlará la llegada de autobuses discrecionales, cuyas paradas se ubicarán en las calles Puerto y Mamelón.

El dispositivo incluirá dos nuevas cámaras de tráfico en Mamelón y Angustias, además de información aérea aportada por las unidades de drones de la Policía Local y la Policía Nacional. Bomberos realizará inspecciones de hidrantes y establecerá retenes durante el alumbrado y el concierto flamenco.

El Ayuntamiento recordará a los hosteleros la obligación de delimitar el perímetro de sus veladores para garantizar el paso peatonal, y se instalará señalización en algunas calles para orientar el flujo de personas.

Limpieza y servicios

El dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos, coordinado por Medio Ambiente y Jerez UTE, se desarrollará del 21 de noviembre al 8 de enero. Las labores de limpieza comenzarán a las 2:00 de la madrugada tras el cierre de las zambombas, con apoyo policial para el desalojo de los espacios.

Se instalarán baños públicos fijos —con espacios adaptados para personas con movilidad reducida— en Alameda del Banco, plaza Esteve y plaza Belén, además de 15 baños químicos móviles. También se colocarán papeleras de gran capacidad.

Finalmente, la plaza del Arenal contará con un Punto Violeta para información y prevención ante posibles casos de violencia de género.