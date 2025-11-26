Jerez dedica un monumento al recientemente fallecido Álvaro Domecq

Los tenientes de alcaldesa de Presidencia y Turismo del Ayuntamiento de Jerez, Agustín Muñoz y Antonio Real, han participado en el acto de inauguración del monumento dedicado a Álvaro Domecq Romero en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, de la que fue fundador y una de las figuras más influyentes en la proyección internacional de Jerez del mundo del caballo, del toro y del vino.

Un homenaje que, si bien estaba previsto desde hace tiempo para esta fecha, ha servido para rendir tributo pocos días después del fallecimiento del también Hijo Predilecto de Jerez y Medalla de Andalucía.

El acto, presidido por el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha reunido a autoridades y representantes del sector ecuestre, a los miembros del patronato de la Fundación Real Escuela, a los jinetes y personal de la institución y a la familia de Álvaro Domecq, fallecido el pasado 18 de noviembre a los 85 años de edad.

El monumento preside el entorno del picadero cubierto que ya lleva el nombre de Álvaro Domecq

Se trata de una obra del artista ecuatoriano Jorge Montalvo, reconocido internacionalmente por sus piezas centradas en el caballo y presente en colecciones y museos de más de 40 países. El monumento preside el entorno del picadero cubierto que ya lleva el nombre de Álvaro Domecq. Para el acto de inauguración, la escultura ha estado enmarcada por dos caballos montados por jinetes de la Real Escuela, resaltando el vínculo inseparable entre el homenajeado, la institución y el caballo.

«Embajador incomparable de Jerez»

Durante su intervención, el primer teniente de alcaldesa, delegado de Presidencia, Centro Histórico, Patrimonio, Fondos Europeos y Coordinación de Gobierno, Agustín Muñoz, ha subrayado la importancia de Álvaro Domecq Romero en la historia reciente de la ciudad. «Fue un embajador incomparable de Jerez en el mundo; supo unir como nadie la tradición del caballo, el toro y el vino, tres pilares esenciales de nuestra identidad. Gracias a su visión nació la Real Escuela, una institución que ha proyectado el nombre de la ciudad a escala internacional y que hoy continúa siendo referente mundial del arte ecuestre».

Muñoz señaló que este monumento viene a reforzar el legado del fundador de la Real Escuela y su papel determinante en la divulgación del caballo español y del espectáculo «Cómo bailan los caballos andaluces».

El acto ha contado con la intervención de Luis Domecq, sobrino del recientemente fallecido rejoneador y ganadero, en nombre de toda la familia así como con la clausura por parte del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.