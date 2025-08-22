Investigan el robo en una tienda de bicicletas de Jerez

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 22/08/2025 a las 11:19h. Compartir Copiar enlace

La Policía Nacional de Cádiz mantiene abierta una investigación para dar con el paradero del grupo de personas que esta semana robaron numerosas bicicletas de una tienda especializada de Jerez y que fue grabado por los propios vecinos.

Desde la Policía han indicado a Europa Press que se están estudiando los vídeos grabados para aportar más información al caso, que ha sido denunciado por los propietarios de la tienda saqueada.

En los vídeos del robo, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se ve cómo un grupo de personas, ocultas con sudaderas con capucha y con la cara tapada, van sacando bicicletas de la tienda para meterlas dentro de una furgoneta blanca.

En los mismos, los vecinos abuchean a los ladrones y les advierten de que han avisado a la Policía, mientras éstos siguen con su tarea de desvalijar la tienda hasta que emprenden la huida con el material.

Por el momento se sigue investigando para identificar a los culpables y tratar de recuperar el material robado.