Incendio en Jerez: varias viviendas desalojadas en la zona de Montecastillo

El fuego visto desde las instalaciones del Barceló Montecastillo

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) del parque de Jerez se encuentran interviniendo junto a Infoca en un incendio de pasto en la zona de Montecastillo.

«El viento de Levante dificulta los trabajos de extinción y genera mucho humo, afectando a la arboleda, pero se mantiene bajo control», se apunta.

La Guardia Civil, tal y como se explica por parte del CBPC, ha decidido desalojar algunas viviendas en la zona.

En el Barceló Montecastillo Golf Resort estamos recluidos en el hotel, no nos dejan salir a las piscinas ni a los campos de golf. El fuego está casi aquí. pic.twitter.com/JK4VMGjgC3 — Alejandro Gómez (@agomezc_) August 10, 2025

Los bomberos continúan en el lugar de los hechos y los medios empleados por el momento son cuatro vehículos y 12 efectivos.

Se suceden las reacciones y los comentarios. Y esto apunta un cliente del Barceló Montecastillo en la red social X, compartiendo imágenes: "En el Barceló Montecastillo Golf Resort estamos recluidos en el hotel, no nos dejan salir a las piscinas ni a los campos de golf. El fuego está casi aquí".