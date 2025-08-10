sucesos

Incendio en Jerez: varias viviendas desalojadas en la zona de Montecastillo

El viento de Levante dificulta los trabajos de extinción y genera mucho humo, afectando a la arboleda

El fuego visto desde las instalaciones del Barceló Montecastillo
El fuego visto desde las instalaciones del Barceló Montecastillo L.V.

L.V.

CÁDIZ

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) del parque de Jerez se encuentran interviniendo junto a Infoca en un incendio de pasto en la zona de Montecastillo.

«El viento de Levante dificulta los trabajos de extinción y genera mucho humo, afectando a la arboleda, pero se mantiene bajo control», se apunta.

La Guardia Civil, tal y como se explica por parte del CBPC, ha decidido desalojar algunas viviendas en la zona.

Los bomberos continúan en el lugar de los hechos y los medios empleados por el momento son cuatro vehículos y 12 efectivos.

Se suceden las reacciones y los comentarios. Y esto apunta un cliente del Barceló Montecastillo en la red social X, compartiendo imágenes: "En el Barceló Montecastillo Golf Resort estamos recluidos en el hotel, no nos dejan salir a las piscinas ni a los campos de golf. El fuego está casi aquí".

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app