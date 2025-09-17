Un incendio iniciado en una cuneta calcina 3,5 hectáreas de una finca rural en Jerez

Un incendio originado en una cuneta de la carretera CA-4105 ha calcinado unas 3,5 héctareas de pastos y cañaveral de parte de una finca rural próxima a La Barca de la Florida, entidad local autónoma de Jerez de la Frontera.

En un comunicado, el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha detallado que el incendio se inició en torno a las 17,00 horas del pasado martes, actuando los efectivos desplazados hasta pasadas las 22,00 horas.

En concreto, el fuego se ha registrado en la Finca Berlanguilla, en la zona del arroyo del Zumajo, cerca de La Barca.

El fuego se origina en una cuneta del kilómetro dos de la carretera CA-4105, en la zona rural de Jerez, propagándose hasta la finca y alcanzando arbolado y parte de la vegetación del arroyo.

Para las tareas de extinción, que se prolongaron durante unas cinco horas y para las que se han gastado 50.000 litros de agua, fue necesaria la incorporación de medios aéreos del Plan Infoca de la Junta de Andalucía, que realizaron varias descargas de agua con el helicóptero.

El incendio, en el que han ardido unas 3,5 hectáreas, fue controlado en torno a las 22,15 horas, sin que se produjeran daños personales. Fue ha esa hora cuando los bomberos del parque de Jerez se retiraron, quedándose un retén del Infoca refrescando la zona.