García-Pelayo reprocha a Óscar Puente que no respondiera a los intentos de Ryanair para quedarse en Jerez

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha criticado este viernes que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no respondiera a los «intentos» de comunicación de Ryanair para ofrecer «alternativas» que permitirían a esta compañía seguir operando en el aeropuerto de Jerez.

García-Pelayo ha lamentado el comunicado de Ryanair conocido este jueves en el que se informa que la compañía «intentó hasta en tres ocasiones contactar con el ministro» para ofrecer «alternativas» para el aeropuerto de Jerez y que «ni ha respondido». «Es lamentable», ha apostillado la alcaldesa.

«No sé si es mala fe, no sé si es ganas de hacer daño a la ciudad, no sé si es desidia, desinterés, vagancia, que está dedicado a otras cosas como a poner tuits; yo le diría que quizás que ponga menos tuits y que se dedique más a trabajar y a resolver los problemas de los españoles«, ha manifestado García-Pelayo, quien ha reiterado que es »lamentable« que Ryanair »intentara buscar una solución para que la compañía siguiera operando en el aeropuerto y que no hubiera respuesta ninguna«.

Tal y como ha afirmado, esto supone «un desprecio» y «debería, cuanto menos, dar una explicación», le ha reclamado al ministro de Transportes.

La alcaldesa también se ha referido al hecho de que el aeropuerto de Málaga vaya a incrementar sus operaciones con Ryanair en nueve vuelos, algo de lo que «se alegra muchísimo» pero preguntándose «¿por qué Jerez no?».

Técnica del sándwich

En su opinión, hay «un objetivo por parte del Gobierno de España» de «cerrar el aeropuerto de Jerez y que muera por inanición, por falta de vuelos», argumentando que «nos dicen que no amplían la pista porque no hay pasajeros, pero cómo va a haber pasajeros si no hay aviones a los que subirse».

De esta manera, se ha referido a «la estrategia del sándwich», algo que según ha dicho «nos están haciendo entre el aeropuerto de Málaga y el de Sevilla», que están «cada vez más promocionados» frente al detrimento del de Jerez.

«Nos alegramos, pero pedimos la misma apuesta por el aeropuerto«, ha aclarado, asegurando que »no le queremos quitar nada a ninguna ciudad pero los jerezanos queremos tener también lo nuestro«.

La alcaldesa ha recordado que remitió una carta al Ministerio de Fomento pidiendo una reunión urgente y que «no ha tenido contestación» a la misma. Es por eso que ya ha anunciado que «insistirá» sobre ello porque «es un desprecio» no solo a ella como alcaldesa sino «a la ciudad».

«Nosotros representamos a todos los ciudadanos hayan votado lo que hayan votado, y lo que estamos defendiendo es el interés de Jerez, no el interés de una parte«, ha advertido.

Además, ha hecho hincapié en el «sinsentido» de defender el futuro de la Azucarera, de promocionar un polo aeronáutico, de apostar por el desarrollo tecnológico y por ser capital europea de la cultura si «luego no tenemos cómo llegar a Jerez».

Así, ha concluido insistiendo en que «Jerez está aquí, existimos y merecemos tener lo mismo que cualquier otra ciudad o más».