García-Pelayo dice que «el Gobierno de Sánchez tiene saboteada a Jerez por tierra, tren y aire»

La presidenta local del PP y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha subrayado la «preocupación» por las comunicaciones en la ciudad jerezana y el conjunto de la provincia. Así, ha manifestado que «tras el último gran cirio montado relacionado con el tren, mientras el Gobierno de España se afana única y exclusivamente en buscar culpables y en hablar de un sabotaje, la realidad es que quien realmente sabotea a Jerez es el Gobierno del PSOE y lo hace por tierra, tren y aire«.

García-Pelayo ha afirmado que «el problema no es que haya habido un robo de cables o un saboteo de las líneas, el verdadero problema es que el plan B falló, si es que había plan B». Asimismo, ha añadido que «ni es la primera vez que fallan las comunicaciones ni va a ser la última, porque sigue el mismo ministro y el mismo Gobierno y mientras ellos sigan ahí no va a haber ninguna solución porque nunca reconocen que hay un problema, lo único que hacen es culpar a los demás, se dedican a buscar a quién culpar y nunca a poner soluciones«.

«Los jerezanos estamos hartos de parcheos y necesitamos que el Gobierno de Sánchez se tome en serio a Jerez«, ha añadido la alcaldesa, que ha afirmado que »Jerez y los jerezanos no nos sentimos atendidos por el Gobierno, ni siquiera nos escuchan«.

«No es que el Gobierno de España no escuche al Ayuntamiento o al PP, que no lo hace, sino que no escucha la voz de alerta y alarma que trasladan todos los días los ciudadanos», ha señalado García-Pelayo, que ha afirmado que «cada día se ven comunicados de la industria hostelera, de las confederaciones de empresarios, de las distintas asociaciones que reclaman soluciones al Gobierno». «Vale que no escuchen al PP, pero al menos que escuchen y atiendan a la gente«, ha incidido.

Según la dirigente del PP, «no se trata de un hecho puntual sino de un problema crónico que tiene la estación de Jerez, a la que no es que no llegue la Alta Velocidad, sino es que ya no llegan ni la lenta velocidad, porque los trenes se paran«, además de que »han quitado conexiones con Madrid, han reducido las frecuencias y encima hay que sumar los continuos colapsos en la autopista todos los fines de semana, que ya se han convertir en algo normal«.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno «se ha negado a desdoblar la Nacional IV, a que el tercer carril de la autopista llegue a Jerez o a ampliar la pista del aeropuerto», de la que ha dicho que «aún estamos esperando la reunión con Iberia que Aena se comprometió».