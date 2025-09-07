Finaliza el programa Andalucía Activa para el fomento del empleo subvencionado por la Junta y gestionado por el Ayuntamiento de Jerez

El Programa Andalucía Activa subvencionado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y gestionado por la Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Jerez sita en la avenida Alcalde Álvaro Domecq y que dirige Nela García ha finalizado con la incentivación de 30 contrataciones.

El objetivo de dicha iniciativa ha sido fomentar la inserción laboral de personas desempleadas mediante su contratación para trabajar en proyectos que mejoren diferentes infraestructuras de especial interés en nuestra ciudad dirigido a personas desempleadas mayores de 45 años inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo.

Las contrataciones incentivadas por la subvención (que asciende a 315.000 euros) han tenido una duración de seis meses a jornada completa utilizando la modalidad de contratos vinculados a programas de activación para el empleo. Se han incentivado 30 contrataciones cuyo objetivo ha sido el desarrollo de actuaciones extraordinarias dentro del Área municipal de Infraestructura del Ayuntamiento de Jerez.

En concreto han correspondido a un Oficial Primera y 3 peones de cerrajería; un Oficial Primera y 4 peones de pintura y/o empapelar; un Oficial Primera y 13 peones de albañilería, un Oficial Primera y 2 peones de instalaciones de electricidad en general, dos peones de carpintería y dos peones de fontanería.

Dicho personal ha realizado obras de mejoras en diferentes emplazamientos dentro del término municipal de Jerez siempre bajo la dirección y supervisión del personal municipal responsable tales como el Plan de modernización del Jardín Escénico y parques Atocha, Pozoalbero, Igualdad y La Marquesa así como eliminación de contenedores soterrados. Además del Plan especial de accesibilidad y eficiencia energética de las Barridas Rurales de Jerez y Pedanía de Cuartillos.

