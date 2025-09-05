El Ayuntamiento de Jerez acomete la mejora de los servicios en la pedanía de Cuartillos

La alcaldesa de Jerez de la Frontera , María José García-Pelayo, ha visitado la pedanía de Cuartillos, zona donde residen aproximadamente unas 350 personas, y mantenido una reunión con Francisco Javier Barrera, presidente de la Asociación de Vecinos Depuradora de Cuartillos, en la que han participado José Barriga, coordinador de la pedanía de Cuartillos y numerosos vecinos con los que ha repasado distintos temas y asuntos relacionados con los servicios municipales, las infraestructuras, el transporte y la movilidad, entre otros.

Otro asunto que se ha abordado en la reunión, según ha indicado en una nota el Ayuntamiento, ha sido el estado del piso de la cañada que comunica las viviendas con la carretera Cortes A-2003. El Ayuntamiento estudiará con los vecinos mejoras en este camino y realizará próximamente trabajos de desbroce y limpieza y arreglo de cunetas.

Asimismo, los representantes de la AVV Depuradora de Cuartillos han dado a conocer a la alcaldesa la situación del transporte escolar y han pedido sumarse al proyecto de taxi a demanda. En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado que este servicio tiene el objetivo de implementar el servicio de transporte público en la zona rural en las poblaciones donde no pasan las líneas de autobús y, de esta manera, atender las necesidades de los vecinos.

Así, este proyecto de transporte no sólo permite vertebrar la movilidad de la zona rural sino que además hace frente a las necesidades de los vecinos, sobre todo de las personas mayores que deben trasladarse a Jerez ciudad para cuestiones administrativas o de salud.

El Ayuntamiento ha recordado también que en noviembre del año pasado la Consejería de Fomento colocó una pasarela metálica correspondiente a las obras de terminación de la vía ciclo peatonal entre Jerez y La Barca de la Florida a la altura de la pedanía de Cuartillos. Esta pasarela permite a los vecinos de la zona de la depuradora tener un acceso seguro para poder llegar a la parada de autobús y servicios situados en Cuartillos.

María José García-Pelayo ha expresado su agradecimiento a la Asociación de Vecinos Depuradora de Cuartillos por su invitación para visitar este núcleo poblacional del Jerez rural y ha explicado a los vecinos presentes en la reunión que el Gobierno de Jerez «trabaja de forma transversal con el resto de delegaciones los temas que la Delegación de Desarrollo Rural, que dirige Susana Sánchez, traslada al equipo de gobierno para dar una respuesta lo más rápida y eficaz a los vecinos».