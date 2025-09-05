La 'Agenda Jerez' avanza con inversiones millonarias y proyectos estratégicos

La alcaldesa María José García-Pelayo y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, realizaron un balance positivo de las iniciativas en marcha, durante un encuentro con el equipo de Gobierno municipal y la delegada del Gobierno, Mercedes Colombo.

Sanz destacó que hasta la fecha se han ejecutado inversiones por 450 millones de euros, mientras García-Pelayo resaltó la necesidad de concluir los proyectos ya iniciados e incorporar nuevas iniciativas que refuercen el desarrollo urbano, económico y cultural de la ciudad.

Infraestructuras y movilidad

Entre los proyectos más relevantes figura el acondicionamiento del primer tramo de la carretera Jerez-Los Barrios, conocida como la vía de La Cartuja, un acceso estratégico a la ciudad que quedó inconcluso y cuya finalización es prioritaria.

La limpieza y recuperación de las márgenes del río Guadalete también está en marcha, con una inversión de 8,1 millones de euros, destinada a prevenir inundaciones y habilitar zonas de uso ciudadano, al tiempo que se protege el entorno natural.

Educación y servicios públicos

Las obras del IES Lola Flores, con un presupuesto de 3,6 millones de euros, comenzarán el 19 de septiembre, mientras que el centro de salud Esperanza de la Yedra avanza en la fase de licitación de mobiliario. Además, la Escuela de Formación de la Policía Local reabrirá sus puertas el próximo 29 de septiembre, reforzando la preparación y seguridad de los agentes locales.

Cultura y urbanismo estratégico

El Centro de Documentación del Flamenco abrirá a nuevos proyectos culturales, consolidando a Jerez como referente del patrimonio intangible andaluz. Paralelamente, se ha licitado el anteproyecto de la Ciudad de la Justicia, con el objetivo de tenerlo concluido antes de fin de año, fortaleciendo la infraestructura judicial y administrativa de la ciudad.

Eventos y turismo

La Junta consolida su apoyo al Gran Premio de España de Motociclismo, uno de los principales eventos internacionales de la ciudad, mientras impulsa el Hub Aeronáutico de Andalucía, con 18 empresas que han presentado proyectos por un valor de 17 millones de euros. Estas iniciativas buscan reforzar la proyección económica, tecnológica y turística de Jerez.

Coordinación y gobernanza

Tanto la alcaldesa como el consejero coincidieron en que «los anuncios se convierten en proyectos, los proyectos en obras y las obras en realidades para los ciudadanos cuando hay coordinación y unión entre las administraciones». García-Pelayo valoró también el respaldo de Sanz a la candidatura de Jerez como Capital Gastronómica 2026 y a la posibilidad de que una ciudad andaluza sea Capital Europea de la Cultura. Futuro y perspectivas

La 'Agenda Jerez' refleja un enfoque integral que combina infraestructuras, cultura, educación, servicios y desarrollo económico, consolidando a la ciudad como un referente estratégico en Andalucía. Las inversiones millonarias y la ejecución coordinada de proyectos sitúan a Jerez en una etapa de crecimiento sostenido, con visión de futuro y proyección internacional.