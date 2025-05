Confunden a un hombre con el Rey Felipe VI en una caseta de la Feria de Jerez y ocurre esto: «¡Yo pensé que era él!»

Parecerse mucho a una persona famosa, a veces, puede provocar situaciones surrealistas de todo tipo. El mejor ejemplo de ello lo ha vivido un hombre que estaba en una caseta en la Feria de Jerez y le tocó vivir un momento que no tiene desperdicio. ¿El motivo? Su gran parecido con el Rey Felipe VI.

Como se puede ver en un vídeo publicado en TikTok por @anasaez___, el hombre en cuestión guarda un gran parecido con el monarca. Al igual que Felipe, el hombre tenía gran altura, el pelo y la barba canosa y unas facciones muy similares. La gente, al verle, no dudó en hacerle sentir como si fuera el rey por un momento.

La reacción de los asistentes

El gran parecido físico de este hombre con el rey provocó que las personas que se encontraban en la caseta empezaran a corearle. Los encargados de la música, incluso, pusieron el himno de España para darle hacer que el momento fuera aún más surrealista a la escena.

El hombre, que lucía un traje completamente blanco que le hacía destacar aún más dentro de la caseta, se tomó la situación con mucho humor y no paró de reír en todo momento mientras animaba a los asistentes a cantar el himno.

No ha tardado en hacerse viral

El vídeo de este momento, como suele ocurrir en estos casos, no ha tardado en hacerse viral. Ya cuenta con más de 300.000 reproducciones y más de 400 comentarios. «Lo que no pase en Jerez no pasa en ningún sitio», «Yo lo vi en la Feria de Sevilla y flipé», «Es idéntico, yo creí que era él», «Es que Jerez es lo máximo», han sido algunas de las respuestas que ha recibido el vídeo.

En la Feria de Jerez es posible vivir situaciones cómicas de todo tipo, como ha podido experimentar este hombre que ha podido sentirse como el Rey Felipe VI por un día, aunque seguro que no es la primera vez que le ocurre debido a su gran parecido físico.