La atracción que causa 'pánico' en la Feria de Jerez: «Yo no me subo, qué miedo»

Los cacharritos son uno de los grandes atractivos de cualquier feria, como ocurre en la Feria de Jerez, donde hay una zona habilitada en la que niños y mayores pueden disfrutar de una gran variedad de atracciones de todo tipo, aunque algunas de ellas, requieren de cierta valentía.

Es el caso de una atracción que está disponible este año en la Feria de Jerez y que ha sorprendido a todos los asistentes que han tenido la oportunidad de verla. La atracción en cuestión se ha vuelto viral en redes sociales a raíz de un vídeo que ha sido publicado por @vb.bauls.mini, la empresa encargada de su instalación.

Así es la atracción

«¿Con qué amigo te subirías a esta atracción?», se indica en la descripción del vídeo donde se muestra al SKYLAB, el nombre de esta atracción. Se trata de una especie de estructura circular parecida a una noria que cuenta con diferentes cabinas y que gira a gran velocidad sobre un eje. La estructura, además, cuenta con cierta altura.

El principal atractivo del SKYLAB es que permite que las personas que se montan puedan girar 360 grados a gran velocidad. Además, como indica la empresa encargada de su instalación, ofrece la posibilidad de ver Jerez desde una perspectiva única: «¿Te atreves a mirar Jerez desde las alturas?».

Sólo apta para valientes

Para poder subir al SKYLAB es necesario tener cierta valentía, pues la atracción provoca emociones fuertes. Muchos usuarios, de hecho, han comentado el vídeo explicando su experiencia personal y en algunos casos, incluso, afirmando que no tienen valor de montarse en la atracción.

«Yo no me subo, qué miedo», «Cuando salí parecía que me había bebido todos los cubatas de la feria, marea un montón», «Ni loca me subo ahí», «Yo me subí ahí y cuando me baje, qué mareo», «No me subiría porque tengo acrofobia», «Me da pánico y mareo», han sido algunos de los comentarios de respuesta que ha recibido el vídeo donde se muestra esta atracción que tanto 'pánico' está causando en la Feria de Jerez 2025.