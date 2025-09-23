Cinco viviendas afectadas tras una explosión de gas en Jerez

Una deflagración por acumulación de gas ha provocado en la mañana de este martes daños materiales en varias viviendas de Estella del Marqués, pedanía de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, sin que haya habido heridos debido a la misma.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado a Europa Press de que la primera llamada se ha recibido a las 07,55 horas de este martes, en la que se avisaba de una posible explosión de gas en una vivienda de la calle Espera.

Las primeras hipótesis apuntan a una deflagración debido a la acumulación de gas en una de las cinco viviendas afectadas.

A la espera del informe con más detalles, el jefe de la Policía Local de Jerez, Manuel Cabrales, ha indicado al Ayuntamiento que no se han producido daños personales ni daños estructurales en las viviendas, aunque sí que el suceso ha dejado daños materiales en las mismas, con rotura de cristales de ventanas y techos de escayola.

En el lugar han actuado bomberos del Consorcio de la provincia de Cádiz en el parque de Jerez, así como Policía Local y Guardia Civil.