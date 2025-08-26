Varias bicicletas robadas en Jerez aparecen en una finca de Dos Hermanas

Las bicicletas robadas en Jerez y otras localidades han sido recuperadas

La Voz de Cádiz Jerez 26/08/2025

La Policía Nacional ha recuperado parte de las bicicletas de alta gama que fueron sustraídas en un robo con fuerza perpetrado en la madrugada del pasado jueves 21 de agosto en una tienda de bicicletas 'Ciclos' ubicada en la avenida Europa de Jerez de la Frontera.

Dos Hermanas y Sevilla

Las pesquisas policiales permitieron localizar parte del material robado en una finca de la localidad sevillana de Dos Hermanas. En una actuación complementaria, fueron intervenidos en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla dos vehículos presuntamente utilizados por los autores para la comisión del robo, en cuya localización colaboraron activamente agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Coria del Río.

Además, en el marco de la investigación, se han recuperado bicicletas procedentes de otros robos cometidos en distintas localidades de la provincia de Cádiz, lo que refuerza las líneas de trabajo abiertas para esclarecer la actividad delictiva del grupo investigado.

La operación ha sido llevada de forma conjunta por la UDEV de la Comisaría de Jerez y el Grupo UDEV-II de Delincuencia Organizada de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, contando además con la colaboración de la Guardia Civil de Sevilla.

La investigación permanece abierta con el objetivo de recuperar la totalidad de los efectos sustraídos y proceder a la identificación y detención de los presuntos responsables.