Azucarera anuncia que trasladará su producción de 2026 fuera de Jerez y la Junta convoca una reunión con la empresa

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha considerado «una mala noticia» la decisión de Azucarera de llevarse la producción de 2026 fuera de su fábrica en Jerez de la Frontera, por lo que ha anunciado que ha citado a la empresa a una reunión para determinar si se trata de una situación «coyuntural de este año y no algo estructural».

Según ha comentado el consejero, en la reunión, que tendrá lugar «la semana que viene» en su Consejería en Sevilla, se tratará de ver de qué manera la Junta «puede contribuir para redirigir esa decisión«.

Abundando sobre este asunto, ha advertido que el traslado de la campaña fuera de Andalucía, «dejaría en una situación complicada a todos los productores de remolacha de la zona», un cultivo «muy asentado en la provincia de Cádiz».

Fernández-Pacheco ha reconocido que «ahora mismo» tienen «poca información» al respecto y que han conocido la decisión de Azucarera a través de la empresa, que ha trasladado a la Junta la medida.

Sobre la reunión, ha defendido que «el objetivo tiene que ser, desde luego, que esa decisión empresarial no la acabe pagando el agricultor de remolacha de Cádiz».

«Vamos a ver qué información tenemos, qué margen de maniobra nos queda y, desde luego, yo creo que cualquier agricultor que se encuentra en apuros en Andalucía sabe que la Junta no lo va a dejar tirado, pase lo que pase«, ha manifestado el consejero.

ERE presentado en mayo

Cabe recordar que en mayo de este presente año Azucarera anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que iba a afectar a 11 empleados de su centro de trabajo de Jerez de la Frontera, la única planta de Andalucía, mientras que en todo el país llegaría a 251 trabajadores, 169 indefinidos y 82 fijos discontinuos.

Como trasladó la empresa entonces, la intención era la de «concentrar toda la productividad y producción» del norte del país en la fábrica de Toro (Zamora), llevando al «cierre» a la fábrica de La Bañeza en León.