El Ayuntamiento realizará mejoras de seguridad vial y accesibilidad en la barriada de Princi Jerez

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha realizado una visita a la barriada de Princi Jerez, acompañado del presidente de su colectivo vecinal, José Maria Fernández, con el objetivo de repasar las actuaciones llevadas a cabo en las últimas semanas así como las planificadas hasta final de año.

Jaime Espinar ha señalado que «seguimos dando respuestas a las demandas vecinales de nuestros barrios con intención de seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas, por lo que ya hemos ejecutado algunas de las demandas que me han sido solicitadas. También les he trasladado las actuaciones que se van a llevar cabo hasta finales de este año en materia de movilidad y seguridad vial».

«Para el Gobierno es muy importante seguir avanzando en mejorar los barrios y para ello se están estableciendo calendarios de las actuaciones más demandadas y necesarias para los colectivos vecinales que vamos visitando», ha señalado Espinar.

Entre las actuaciones ya ejecutadas, el teniente de alcaldesa, ha resaltado el adecentamiento del parque infantil, ubicado en la calle José Peñalver, que ha necesitado una limpieza integral y puesta a punto, efectuadas por los servicios de limpieza.

En cuanto a las planificadas se encuentra la creación de rampas «para que las personas con movilidad reducida puedan transitar con más facilidad y comodidad por las calles del barrio», ha explicado Espinar.

También se va a efectuar la reparación de acerados deteriorados en varios puntos y «he trasladado que las obras de mejora de accesibilidad de la calle República Saharaui han sido incluidas en el Fondo de la Diputación de Cádiz y serán llevadas a cabo antes de final de año».

Por otra parte, el teniente de alcaldesa ha indicado que el próximo mes de octubre se repintarán las señalizaciones viales de la barriada. «Como he mencionado, después de la visita ya se han ejecutado peticiones como las del parque infantil y en los próximos días y, hasta final de año, se realizaran las previstas en materias de seguridad vial y de accesibilidad».