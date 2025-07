El Ayuntamiento de Jerez reforzará la vigilancia policial en el Parque 'Villas del Este' para prevenir actos incívicos y el botellón

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Policía Local, reforzará la vigilancia en el Parque 'Villas del Este' para prevenir actos incívicos y vandálicos sobre el mobiliario e instalaciones deportivas, así como para evitar la proliferación del 'botellón' en la zona. El teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, y la delegada de Participación Ciudadana y Juventud, Carmen Pina, han informado de esta medida al presidente de la Asociación de Vecinos 'Villas del Este', José Luis Ruiz, y a su directiva, así como también a la presidenta de la AVV 'Sector 10', Emilia Rosa Cardona, durante una visita realizada esta semana.

Los vecinos han expuesto al Gobierno municipal que en las últimas fechas se concentran personas pasada entorno a la medianoche para realizar 'botellón' e incluso han alertado de presencia de motocicletas, que atraviesan las instalaciones deportivas y de ocio familiar, en la que ya hay desperfectos por actos vandálicos.

En este sentido, Martínez y Pina han agradecido a los vecinos su colaboración con el Ayuntamiento para evitar estas conductas, y la adopción de medidas como una mayor presencia policial, y vigilancia a las motocicletas que circulen de forma indebida por la zona, a efectos de comprobar si sus conductores cumplen con la normativa vigente, además de proceder a su sanción si cometen delitos contra la seguridad vial.

José Ignacio Martínez ha destacado que «la mayoría de los casos que las barriadas, como Villas del Este, que tienen parques próximos nos trasladan a la Mesa Técnica de Seguridad son de actos incívicos sobre mobiliario o la no recogida de heces de mascotas. Hechos delictivos en sí no se producen, o si se da el caso, son puntuales. No obstante, estamos de acuerdo con los vecinos en que hay que prevenir la comisión de estos actos vandálicos y que se convierta un parque de ocio familiar y deportivo en una zona de botellón, por lo que vamos a reforzar y a incrementar la presencia policial».

Por su parte, Carmen Pina ha afirmado que «agradecemos a las familias que hacen uso del parque público, un parque que invita a la convivencia y al disfrute, sobre todo, en este periodo estival, y hacemos un llamamiento a la convivencia a aquellas personas que, por el contrario, tienen conductas incívicas y no respetan los espacios públicos. Cuidar los espacios públicos es un compromiso de todos».

El Ayuntamiento, a través de Medio Ambiente, ha reforzado la limpieza diaria en el parque, en el que se han arreglado recientemente sistemas de riego, y se colocará cartelería sobre la prohibición de circular en patinete eléctrico. Otra de las peticiones vecinales ha sido la de rediseño de pasos de peatones elevados en su conexión con el acerado para hacerlos más llanos.

