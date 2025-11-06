Área Sur se vestirá de arte y compás con motivo del el Día Mundial del Flamenco

El próximo martes 11 de noviembre a las 18:00 horas, el Centro Comercial Área Sur, gestionado por Sonae Sierra, se vestirá de arte y compás para acoger una actuación especial de flamenco de la mano de la Academia de Flamenco Aurora Caraballo.

La actuación, que se llevará a cabo en la primera planta del centro, se enmarca en la celebración del Día Mundial del Flamenco, que tendrá lugar el 16 de noviembre, una fecha dedicada a rendir homenaje a este arte universal, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El evento, de entrada libre, reunirá a alumnos y alumnas de distintas edades de la academia que interpretarán una cuidada selección de bailes flamencos tradicionales, mostrando la fuerza, elegancia y sentimiento que caracterizan al arte andaluz.

La Academia Aurora Caraballo, reconocida por su dedicación a la formación artística y la promoción de la cultura flamenca en la provincia de Cádiz, promete una tarde llena de emoción, ritmo y duende, abierta a todo el público.

«En Área Sur nos sentimos muy orgullosos de poder ofrecer un espacio donde la cultura y el talento local sean protagonistas. El flamenco forma parte de nuestra identidad y queremos que todos nuestros visitantes puedan disfrutarlo de cerca», señala Leandro Martins, director del Centro Comercial Área Sur.

Con esta actividad, Área Sur reafirma su compromiso con la cultura andaluza y con la difusión del flamenco, acercando experiencias únicas que combinan ocio, tradición y arte a sus visitantes.