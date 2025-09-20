La alcaldesa de Jerez solicitará una reunión con el ministro de Transportes para «salvar» el aeropuerto

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha anunciado que va a solicitar una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para «salvar» al Aeropuerto de Jerez de su desaparición, tras confirmarse, en estos días, un nuevo «desprecio» a la ciudad con la falta de apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez con estas instalaciones.

«Está claro que el Gobierno de España no tiene ningún interés en apoyar y mejorar el Aeropuerto de Jerez, que también lo es de toda la provincia de Cádiz y que es clave para el modelo turístico andaluz, como lo demuestra un nuevo Plan Director que no apuesta por la ampliación de la pista como clave para impulsar la llegada de aerolíneas y vuelos», ha afirmado.

La regidora jerezana lamenta que «Aena no haya cumplido con su compromiso de mejorar las conexiones que tanto nos habían prometido para incrementarlas y que Jerez estuviera mejor conectada con Madrid, Barcelona y el resto de Europa, porque nuestro aeropuerto es clave como puerta de entrada internacional y, más aún, cuando desde el Ayuntamiento estamos diversificando el mercado».

Por ello, la alcaldesa ha indicado que «vamos a reaccionar a estas últimas noticias y no vamos a esperar más, convocando a los agentes económicos y sociales de nuestra ciudad para que analicemos la situación real de nuestro aeropuerto, ya por todos conocidos, pero para que adoptemos una posición y estrategia común de cara a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que dé respuestas urgentes a este aeropuerto con más conexiones e inversiones reales».

Igualmente, García-Pelayo ha explicado que, además del Gobierno de España, vamos a dirigir nuestras reclamaciones al resto de administraciones porque entendemos que se trata de una cuestión de estado y necesitamos que todos se involucren con nuestra ciudad. Es cierto que la Junta de Andalucía y Diputación han conseguido que vengan conexiones a Jerez para compensar la marcha de Ryanair, por la mala gestión del ministro de Transportes en una batalla inerte con el dueño de la compañía aérea, pero entendemos que hay que hacer más y trabajar mejor para no solo mantener, sino para mejorar y crecer».

Por ello, «no es entendible que algunos quieran responsabilizar a estas dos administraciones de la situación, cuando tanto Junta como Diputación se dedican a trabajar por impulsar un aeropuerto que no es atractivo para las compañías aéreas si no se amplía la pista o no se invierte debidamente. Primero haces la inversión y luego atraes a las empresas. Ninguna aerolínea se compromete sin una pista adecuada y Jerez hoy no la tiene porque el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere».

Respecto a la reunión con Óscar Puente, la alcaldesa ha explicado que «sería una vez realizado el encuentro con los agentes económicos y sociales para trasladarle que esta reclamación no sale de la alcaldesa de Jerez, sino de todos los jerezanos y resto de la provincia», confiando en que «tome note y evite una movilización más amplia porque en Jerez y la provincia no nos vamos a callar ni quedar parados mientras vemos como nuestras infraestructuras, tanto por tierra, tren y aire son cada vez más defectuosas y están dejando aisladas a Jerez y toda Cádiz».