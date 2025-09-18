La alcaldesa de Jerez lamenta «el olvido» de la ampliación de pista del aeropuerto en plan de inversiones de Aena

LA VOZ DE CÁDIZ Jerez 18/09/2025 a las 17:23h. Compartir Copiar enlace

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha lamentado que el Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez, «haya decidido de verdad olvidarse del aeropuerto de Jerez» al no incluir la ampliación de la pista de aterrizaje en el nuevo plan de inversiones de Aena (DORA III) anunciado este jueves, con una partida de «casi 13.000 millones de euros para los aeropuertos de otras ciudades españolas».

En un comunicado, la alcaldesa ha considerado que aunque haya proyectadas «otra serie de obras», que «tampoco tenemos por qué rechazar», el Gobierno del PSOE «deja al lado la realmente importante», ya que esta ampliación «permitiría que desde Jerez despeguen vuelos de gran tonelaje y que de esa manera podamos tener conexiones nacionales más potentes y transoceánicas».

«Es tremendo que Pedro Sánchez haya dejado pasar la oportunidad con el plan director de inversiones de los aeropuertos de incluir al de Jerez con una inversión potente, una inversión que permita abordar la obra que realmente necesita nuestro aeropuerto, como es la ampliación de la pista», ha manifestado la alcaldesa.

Esto, además, ha incidido, «lo ha decidido en un mal momento, en un momento en el que los datos del aeropuerto no son positivos», apuntando a la pérdida de pasajeros y de conexiones, en referencia al fin de operaciones de Ryanair desde esta infraestructura jerezana.

Continuando con su argumentación, ha señalado que para Pedro Sánchez el aeropuerto de Jerez «es un tema que no preocupa» y « le da lo mismo que en una provincia turística como Cádiz, que está apostando por la creación de empleo, no haya conexiones», apuntando no solamente a las aéreas, sino también a las conexiones por carretera, «con esas largas colas a las que nos someten los fines de semana» o el que coger el tren «sea una tortura».

«Lo digo una y otra vez, no sé qué le hemos hecho los gaditanos, los jerezanos a Pedro Sánchez, pero Jerez no se merece un presidente como Pedro Sánchez», ha reflexionado García-Pelayo.

«El Gobierno de España favorece otros aeropuertos del país»

Además, ha lamentado que «en lugar de cumplir con lo recogido en el Plan Director del Aeropuerto de Jerez» -aprobado en el año 2022 y que recoge la ampliación de la pista-, el Gobierno de España «haya tomado como referencia los datos de pasajeros y vuelos de los últimos meses, en los que, precisamente por no haberse cumplido con la ampliación de la pista y por la pérdida de aerolíneas, se han registrado importantes descensos de pasajeros«.

«Esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez es una clara manifestación de intenciones de potenciar otros aeropuertos y que, finalmente, se termine cerrando el de Jerez», ha denunciado la alcaldesa, quien ha subrayado «el enorme perjuicio» que para la ciudad, su turismo, su agricultura, su desarrollo aeroespacial, su capacidad logística y «su momento ideal de atracción de inversiones» supone que «la obra más necesaria para reflotar el aeropuerto haya sido rechazada hasta mínimo 2032».

Como ha manifestado, este «no del Gobierno al aeropuerto »es recurrente«, recordando que tampoco incluyó esta inversión en el DORA II 2022-2026, ni en la inversión extraordinaria de 350 millones que anunció a principios del pasado verano.