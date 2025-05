El PP respalda la Iniciativa Legislativa Popular de Barbate para lograr la Especial Singularidad del municipio: «Alcalde, tus reivindicaciones las hacemos nuestras»

Barbate «no va a dejar de pelear» hasta que se le reconozca como municipio de Especial Singularidad. El alcalde de la localidad Barbateña, Miguel Molina (AxSí), ha mantenido una reunión con representantes del Partido Popular, formación política con la que gobierna en coalición, para «pedir el apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ante el Parlamento y llevarla al Congreso de los Diputados para que sea una realidad y no se quede en cortinas de humo».

La ILP, aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal del pasado mes de marzo, tiene como objetivo el «reconocimiento de Barbate como municipio de Especial Singularidad» y, por tanto, la concesión de compensaciones económicas por la ocupación y explotación del Campo de Adiestramiento Militar de la Sierra del Retín por el Ministerio de Defensa y la OTAN, que ocupa el 39% de todo el término municipal de Barbate. Para ser admitida en el Parlamento de Andalucía, la Iniciativa Legislativa Popular ha de ser apoyada por 35 Ayuntamientos de nuestra Comunidad o de 10 que representes al menos a 75.000 electores.

«Esta reunión que hemos tenido aquí en Barbate hoy viene a colación de una visita institucional que hicimos la corporación al Congreso de los Diputados en Madrid, en la que se nos atendió por parte del grupo parlamentario del Partido Popular de una manera muy acogedora y, sobre todo, muy significativa atendiendo a las reclamaciones y a las reivindicaciones que realizamos como municipio, porque, como saben, nosotros estamos reclamando desde hace bastante tiempo la singularidad de Barbate», ha expresado el alcalde de la localidad Barbateña, quien se ha sentido «dichoso» por sentirse tan «respaldado» por sus homólogos.

El regidor ha lamentado que otros municipios con «menos ocupación militar» reciba compensaciones económicas por ello y Barbate no. «Si sumamos la ocupación militar de Rota y Morón, todavía la de Barbate es más grande». De esta manera, el Ayuntamiento reclama «el reconocimiento de la deuda histórica acumulada de 411.792.273,45 millones de euros que el Estado Español mantiene con Barbate». «Más de 40 años de servidumbre tienen que ser una un antes y un después, ya no podemos esperar mucho más, el pueblo de Barbate no puede esperar mucho más», ha asegurado Miguel Molina, quien ha denunciado que los años 80 fue una «época catastrófica» para el pueblo almadrabero por la «expropiación forzosa del Retín», la creación de un Parque Natural sin la posibilidad de desarrollarlo conjuntamente con el Municipio y la construcción de una de las «depuradoras más nefastas que ha habido».

El Partido Popular, al que el alcalde de Barbate ha solicitado su apoyo, ha estado representado «desde lo nacional hasta lo local». Varios alcaldes de municipios importantes de la provincia de Cádiz han asistido también a la reunión, entre ellos, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y la alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación Española de Municipios, María José García-Pelayo. También han estado presentes el alcalde de Cádiz y presidente del PP provincial, Bruno García, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, el diputado nacional, Ignacio Romaní, y el coordinador general del PP, Elías Bendodo, quien ha tomado la palabra ante los medios de comunicación.

«El hecho que nos acompañe hoy el alcalde de Barbate es la prueba de que en la política, aunque seamos de partidos distintos, hay muchas cosas más importantes que la ideología, que es entenderse y anteponer el interés de los ciudadanos a eso, a la ideología«, ha valorado Elías Bendodo, quien ha asegurado que hay »una muy buena coalición de Gobierno en Barbate«, a pesar de que «el Ayuntamiento no está en una situación fácil». El coordinador general del Partido Popular le ha asegurado al alcalde de Barbate su ayuda para conseguir la aprobación del Plan de Especial Singularidad para Barbate. «Esas reivindicaciones que ha planteado el alcalde, querido alcalde, las hacemos nuestras: 'te vamos a ayudar a defenderlas y a llevarlas donde haga falta, porque son justas y solo buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos de este maravilloso rincón de Andalucía'», ha sentenciado Elías Bendodo.

El alcalde de Cádiz y presidente del PP provincial, Bruno García, ha valorado la gran presencia de representantes de su partido para «destacar la importancia que le damos a este municipio». «Barbate es un municipio que tiene muchas barreras y que nosotros tratamos e intentamos, entre todos, solucionarlas y saltarlas. Por eso, sirva también esta reunión para renovar nuestro compromiso con Barbate, para renovar nuestro compromiso con Miguel y todo su equipo«, ha expresado Bruno García.

«Vengo a denunciar el trato vejatorio de Pedro Sánchez a la provincia de Cádiz»

Por otra parte, el coordinador general del PP ha cargado contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por el «trato vejatorio» que, según los populares, recibe la provincia de Cádiz y Barbate, en particular. «Urge, sin duda, y estamos en plena temporada de Almadraba, que el gobierno, de una vez por todas, llegue a un acuerdo con los inspectores de pesca del Ministerio que llevan en huelga desde el 3 de marzo», ha denunciado en primer lugar. En este sentido, hace unos días, los inspectores de pesca decidieron suavizar la huelga que mantienen desde el pasado marzo y garantizar con ello el desarrollo de la temporada que resta en las almadrabas gaditanas.

En segundo lugar, Elías Bendodo ha instado al Gobierno de España a comprometerse «en la lucha contra el narcotráfico, que tan duro ha golpeado a esta zona», y a «destinar más efectivos a la provincia». «Es una vergüenza que el último anuncio de vacante de la Guardia Civil, solo 27 efectivos fueran para Cádiz y tan solo 5 para la comarca de La Janda».

Por último, Bendodo ha denunciado la necesidad urgente de que el Gobierno «reconozca la Singularidad Especial de Barbate por terrenos de uso de Defensa y que esto venga acompañado de facilidades y ayudas que sirvan para revitalizar la zona».