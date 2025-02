Lágrimas, flores y honor en el recuerdo a Miguel Ángel y David en Barbate: «Sus muertes no pueden ser en vano»

En la bocana del muelle de Barbate. En ese mismo lugar donde las vidas de Miguel Ángel y David les fueron arrebatadas se ha celebrado una ofrenda floral dedicada a la memoria de estos dos guardias civiles que murieron en acto de servicio cuando el 9 de febrero de 2024 fueron arrollados por unos narcotraficantes. El acto ha sido convocado por la plataforma Nuestro corazón por bandera, un colectivo que nació bajo el impulso de mujeres de agentes de la Benemérita tras aquel trágico suceso.

La convocatoria ha contado además con la presencia de familiares de los agentes fallecidos, como la madre de Miguel Ángel, que no han podido contener la emoción al recibir tal apoyo. Además han acudido compañeros de los guardias civiles que han querido honrar así la memoria de los dos miembros del GEAS y el GAR desaparecidos. Finalmente acudían uniformados tras haber solicitado autorización a la Comandancia gaditana.

Las flores eran echadas sobre el mar este domingo tranquilo del muelle barbateño entre un emotivo y desgarrador silencio, solo interrumpido por el himno 'La muerte no es final' en memoria de los caídos.

Y tomaba la palabra uno de los agentes para intentar transmitir lo que significa para ellos el recordar de esta forma a sus compañeros, pero también, el seguir desarrollando su profesión entregada al servicio a la ciudadanía. «La vida de David y Miguel Ángel tiene que servir para que haya cambios de verdad. Para que lo notéis vosotros como sociedad y nosotros como guardias civiles», afirmaba ante los presentes y el numeroso grupo de medios de comunicación reunidos. «La muerte de David y Miguel Ángel tiene que servir para algo, no puede ser en vano. De esto tenemos que aprender y el primer paso se debe dar ya, porque hoy estamos sufriendo al recordar nuevamente lo que sucedió hace un año aquí».

«El primer paso es un reconocimiento a nuestra profesión de riesgo. No todas las profesiones pueden decir que dan su vida por la ciudadanía. Nosotros lo hacemos, lo sabemos cuando ingresamos en el cuerpo de la Guardia Civil. Lo que pedimos es el reconocimiento que sentimos por parte de vosotros como sociedad... lo estamos demandando de parte de las instituciones: esas medidas para que la Guardia Civil pueda trabajar segura. No podemos estar en esa desigualdad. Tienen que llegar de una vez por todas. No hemos encontrado mejor manera de honrar a nuestros compañeros que estar aquí con la familia y con la plataforma apoyándoles en todo», continuaba.

«Mucho ánimo a todos y a toda la sociedad pero muy especialmente a la viuda, hijos e hijas de Miguel Ángel y David. Gracias a todos».

Por su parte las portavoces de la plataforma Nuestro corazón por bandera han expresado también su recuerdo hacia los dos agentes y han reclamado una mayor protección para todos los que forman parte de las fuerzas de seguridad. «Estamos aquí para rendir homenaje a estos dos héroes que sin dudarlo expusieron sus vidas obedeciendo una orden por la satisfacción del deber cumplido», han afirmado.

«Nuestra asociación nació del grito desesperado», continuaban, «Nuestro fin es sencillo, salvar vidas, salvar la vida de agentes que se juegan el tipo en nuestras calles. Que jamás se vuelva a dar una situación de desventaja tan grande como esta; que jamás nadie vuelva a tener la oportunidad de vitorear un asesinato como se vio aquí; que jamás se vuelva a perder una vida pudiendo haberse evitado».

