La Junta declara área en alerta a Benalup-Casas Viejas tras detectar circulación de mosquitos con virus del Nilo

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado este domingo área en alerta Benalup-Casas Viejas tras confirmarse la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos 'Culex perexiguus' procedentes de una trampa de la red de vigilancia del Programa de vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía.

En una nota, la Junta ha decretado estas medidas tras recibir por parte del laboratorio que realiza la identificación de especies de mosquitos, densidad y presencia del virus del Nilo occidental los resultados de los análisis realizados a un lote de mosquitos capturados en la trampa instalada a las afueras de este municipio gaditano, incluido en la Comarca de Especial Seguimiento de La Janda.

Una vez realizada la evaluación epidemiológica de este hecho, teniendo en cuenta las distancias a núcleos de población y las condiciones ambientales, y de acuerdo con lo establecido en el vigente Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía, la Consejería de Salud ha decretado declarar el área de alerta en el municipio durante cuatro semanas --hasta el 5 de octubre-- sin que se evidencie nueva circulación del virus del Nilo occidental.

De este modo, la Consejería ha trasladado inmediatamente la información y la decisión adoptada al Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas y a la Diputación de Cádiz. Este municipio se une a la ciudad de Huelva --hasta el 2 de octubre--, los municipios almerienses de Pulpí --hasta el 24 de septiembre-- y Mojácar --hasta el 10 de septiembre--, y el sevillano de El Pedroso --hasta el 26 de septiembre--, que también se encuentran en situación de área en alerta.

Según ha explicado la Junta, la declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta que durante un periodo equivalente no se declaren nuevos casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias --entomológica, animal y humana-- en la zona, activar las acciones de promoción en centros educativos y residencias del entorno y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, ha indicado que la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de vigilancia y Control de vectores transmisores del virus del Nilo Occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Circulación del virus

La vigilancia humana, entomológica y animal del virus del Nilo occidental (VNO), incluidas en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para 2025 de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha confirmado también circulación del virus del Nilo en mosquitos en La Puebla de los Infantes (Sevilla), por segunda vez, y Barbate (Cádiz), en ambos casos en trampas están a más de 1,5 kilómetros del núcleo de población, por lo que los dos municipios se mantienen en nivel de riesgo alto.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha descartado casos confirmados en humanos de fiebre del Nilo occidental (FNO) hasta el momento, tras haber realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 274 usuarios y todos han resultado negativos. Durante esta semana tampoco se han registrado nuevos casos en equinos ni en aves.

En este contexto, el Gobierno andaluz ha incidido en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, evitar los olores intensos --perfumes, jabones aromatizados-- porque atraen a los mosquitos y procurar no salir al amanecer y al atardecer, que son los momentos de máxima actividad de mosquitos.

Asimismo, Salud ha animado a reforzar las medidas domésticas: instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos. mOtra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.

Actualización del programa de vigilancia y control

La Consejería de Salud y Consumo aprobó el pasado febrero la actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025. Este programa establece que todos los municipios de Andalucía están incluidos en algún nivel de riesgo y, por tanto, todos tienen una necesidad de control del mosquito ya que ningún municipio está exento de riesgo.

Los niveles de riesgo se han reducido a tres (bajo, medio y alto) para facilitar su comprensión por parte de todos los implicados, incluida la población, así como las medidas de prevención y control asociadas a cada nivel. Actualmente, se encuentran en riesgo alto cuatro municipios de Almería; 16 municipios en la provincia de Cádiz, once en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, siete en Jaén, nueve en Málaga y 42 en Sevilla.

En cuanto al seguimiento por parte de Salud Pública, en marzo se comunicó a todos los municipios su nivel de riesgo y los inspectores de Salud Pública --más de 400 desplegados en toda Andalucía-- han venido asesorando técnicamente sobre la puesta en marcha de las medidas de vigilancia y control, así como verificando su implementación.

Estos agentes han realizado hasta la fecha 2.073 verificaciones en un total de 773 municipios. En éstas se ha comprobado que en 243 municipios de nivel de riesgo bajo (66%) se aplica un Plan de Control de Mosquitos (PCM) y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo.

Por otro lado, 208 (57%) de municipios con esos niveles de riesgo adoptan medidas de vigilancia y control adecuadas. En el caso de municipios con niveles de riesgo medio y alto, un total de 354 (85%) disponen de un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial (Pmvcv) y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo.

Además, en 317 (76%) de municipios de nivel de riesgo medio o alto se adoptan medidas de vigilancia, control y comunicación adecuadas. En 302 municipios con estos últimos niveles de riesgo se han revisado los imbornales y otros puntos de control.

Los Equipos de proyectos locales de fiebre del Nilo occidental (EPL-FNO) han realizado 1.256 formaciones en las que han participado 46.546 personas. Por tipo de actividad se han desarrollado 477 en centros escolares; 419 acciones comunitarias; 133 de colaboración con profesionales no sanitarios y 227 de colaboración con profesionales sanitarios.