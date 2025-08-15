Detectan presencia del Virus del Nilo en mosquitos Jerez y activan medidas preventivas

LA VOZ DE CÁDIZ Jerez 15/08/2025 a las 17:48h. Compartir Copiar enlace

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera se encuentra trabajando de manera coordinada con la Delegación Territorial de Salud y la empresa Lokimica, y quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras la detección de la circulación del Virus del Nilo en mosquitos en la Laguna de Medina.

Tanto el segundo teniente de alcalde de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Protección Animal, Jaime Espinar, como la tercer teniente de alcalde de Medio Rural, Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, han estado en continuo contacto con la delegada territorial de Salud, Eva Pajares, y con los propios alcaldes de las ELA y delegados de alcaldía de las barriadas rurales del entorno de La Laguna de Medina, y a los que se les ha informado de la situación y enviado una serie de recomendaciones para que la trasladen a sus vecinos de manera preventiva, ya que no se ha detectado en núcleos urbanos.

Asimismo, han recordado que el Servicio de Protección Animal del Ayuntamiento de Jerez «sigue manteniendo y actuando en el refuerzo de la vigilancia en nivel 4 (sin afección a los seres humanos) por el virus del Nilo, habitual en época estival, trabajando para prevenir de manera coordinada con la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía y la empresa Lokímica adjudicataria del servicio contra las plagas en todo el término municipal«.

Tanto la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Protección Animal, que dirige Jaime Espinar, como la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, mantienen activado el denominado 'Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores' respecto al virus del Nilo en todo el término municipal.

De esta manera, y en coordinación con la empresa encargada del control de plagas a nivel municipal, 'Lokímica', se viene*actuando en función del citado Plan en las zonas estancadas de agua, humedales, fuentes y aledaños *a fin de establecer medidas preventivas, realizando labores de muestreo de mosquitos mediante trampas que se revisan de forma quincenal para la monitorización de las densidades poblacionales de los diversos géneros de mosquitos presentes en el municipio.

Asimismo, Protección Animal trabaja de manera coordinada con las distintas delegaciones municipales implicadas y con competencias en parques, jardines y zonas abiertas, así como con la empresa 'Lokímica' para*monitorizar de manera permanente la situación y evolución del virus e implementar las* medidas de control biológico y químico cuando sean necesarias.

