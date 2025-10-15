Intervienen 3.000 cajetillas de tabaco de contrabando en un coche que circulaba por la A-381 a la altura de Paterna

La Guardia Civil de Cádiz, durante el desarrollo e un dispositivo policial en las distintas vías de comunicación de la provincia para la evitación del contrabando, intervino 3.000 cajetillas de tabaco ocultas en el interior de un vehículo que circulaba por la carretera A-381 del término de municipal de Paterna de Rivera. Como consecuencia del servicio se han intervenido 3.000 cajetillas de tabaco de diferentes marcas comerciales valorado en más de 15.100 euros levantado 2 actas de aprehensión Administrativa de Contrabando.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre, los Guardias Civiles de las patrullas de Seguridad Ciudadana de Vejer de la Frontera, se encontraban realizando un operativo de control en la lucha contra el tabaco de contrabando en una vía de comunicación muy utilizada para el contrabando de tabaco.

Durante el control de personas y vehículos procedieron a dar el alto a un vehículo que, al detectar la presencia de los agentes, realizaron maniobras sospechosas en la conducción.

Acto seguido los guardias civiles proceden a la identificación de su ocupante y al registro del vehículo, hallando en los asientos traseros una carga grande que se encontraba oculta bajo mantas. Al proceder a descubrir lo que hay en su interior, los agentes observan dos cajas de tabaco con numerosas cajetillas en su interior.

Continuando con el registro del vehículo se localizaron en el maletero del mismo 4 cajas más de tabaco, que sumaban un total de 6 cajas que contenían 3.000 cajetillas de tabaco de contrabando de diferentes marcas comerciales valorado en más de 15.100 euros.

Por estos hechos se procedió a la investigación del conductor, con antecedentes por los mismos hechos, como supuesto autor de un delito de contrabando.