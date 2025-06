Dolor e incredulidad en Zahora tras la tragedia: «Se le ha ido la cabeza y ha destrozado dos familias»

No se habla de otra cosa. Los dos vecinos fallecidos que han aparecido este fin de semana en Zahora han pillado por sorpresa a los vecinos de la pedanía de Barbate. «Estamos todos en shock», afirma el trabajador de un establecimiento local.

Según la Guardia Civil, el sábado se localizó un cadáver en una vivienda con impactos de bala del calibre 22 y de escopeta calibre 12. En ese momento, se organizó un dispositivo de búsqueda del autor de los hechos por la pedanía, enfocado en un vecino con el que el fallecido mantenía «determinados conflictos vecinales».

El domingo, los agentes de la Guardia Civil que llevaban a cabo el protocolo de búsqueda escucharon un disparo muy cerca de su posición, que no descartaron que se dirigiera hacia ellos, y localizaron, «perfectamente camuflado», al sospechoso, que no respondió a las órdenes de la patrulla para que depusiera su actitud y acabó con su vida con un segundo disparo de carácter autolítico. Zahora, que cuenta con aproximadamente un millar de habitantes, está consternada por lo sucedido en el fin de semana.

Incredulidad en el pueblo

«Aquí nunca pasa nada», expresa una señora. Son muchos los vecinos que no se explican los motivos por los que J.L.J.S, de 58 años de edad y que poseía licencia de caza, presuntamente acabó con la vida de E.D.R, de 57 años, antes de quitarse la vida. «Yo no los conocía, pero lo que se habla por aquí, por la gente que viene, es que por un motivo solo no puede ser, que tiene venir de antes», comenta un trabajador de una tienda de la pedanía, donde los sucesos del fin de semana han monopolizado las conversaciones entre los vecinos. Las propiedades de ambos fallecidos colindan la una con la otra.

«Es muy fuerte, nadie se espera algo así. Se le ha ido la cabeza y ha destrozado con dos familias», lamenta una vecina que trabaja en Zahora, quien afirma que son dos familias grandes y «en este pueblo se conoce todo el mundo».

Varios testimonios coinciden en que los conflictos se originaban por la incursión de los pollos y gallinas en el terreno colindante. «Las gallinas vuelan y los perros ladran, eso es una tontería, pero J.L.J.S era así, maniático», expresa una persona mayor y amigo de E.D.R de «toda la vida», que afirma que «J.L.J.S era un vecino conflictivo».