Una de las citas gastronómicas más esperadas del otoño en la provincia de Cádiz se celebra esta semana: la ruta del Retinto que no te puedes perder

Conil apunta alto durante todo el año con su oferta turística. En este caso, justo desde este viernes comienza una cita indispensable y que se ha consolidado en el calendario provincial. Se trata de una cita gastronómica muy interesante: la ruta del Retinto que finalizará el 8 de diciembre, coincidiendo con el Puente de la Constitución y la Inmaculada, fecha elegida para reforzar esta apuesta turística.

Durante los días de celebración, los restaurantes y bares participantes incorporarán en sus cartas distintas elaboraciones preparadas con carne de retinto. Como es habitual, estos platos podrán degustarse de forma anticipada durante la muestra gastronómica prevista para el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre.

Los establecimientos adheridos ofrecerán propuestas específicas basadas en este producto, certificado por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta, entidad que respalda la calidad de la carne y el desarrollo del evento.

Muestra del Retinto

La muestra gastronómica y el concurso culinario se desarrollarán el fin de semana, 29 y 30 de noviembre, en la carpa municipal instalada en el entorno de las plazas de Torre de Guzmán y Santa Catalina. En este espacio se concentrarán tanto las degustaciones como la competición.

Durante ambos días, un total de 14 participantes presentarán sus propuestas culinarias, que incluirán recetas tradicionales e innovadoras, siempre elaboradas con carne de retinto de la zona y productos de proximidad.

El domingo se celebrará el concurso gastronómico, dividido en dos categorías: cocina tradicional y cocina innovadora.

Como cada año, la ruta mantiene un componente solidario. En esta edición, los beneficios obtenidos el sábado se destinarán a ACUPA, mientras que los del domingo contribuirán a financiar la intervención médica de Fabio, vecino de la localidad.

Programación del Fin de Semana Ruta del Retinto de Conil Sábado 29 de noviembre: Muestra Gastronómica del Retinto, con barra solidaria a beneficio de ACUPA y la actuación musical en directo de Aquel 20 de Abril.

Domingo 30 de noviembre: Desde las 11:00 h se celebrará el Concurso Gastronómico. Tras el certamen, tendrá lugar una nueva muestra gastronómica con barra solidaria —en esta ocasión a favor de Fabio— y la actuación del grupo SuperAgente86, que pondrá fin a la jornada.

Las otras rutas que completan el calendario gastronómico municipal son la Ruta del Atún de Almadraba y la Ruta de la Huerta de Conil.

La Ruta del Retinto se ha consolidado como una cita destacada dentro del panorama gastronómico local.