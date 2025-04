El alcalde de Zahara afronta «con mucha tranquilidad» el juicio por obstruir la instalación de una plaza de toros

El alcalde de la entidad local de Zahara de los Atunes, Agustín Cornejo (Gente de Zahara), ha asegurado que afronta su declaración este martes ante el juez por un delito de desórdenes públicos «con mucha tranquilidad» ya que él, en su potestad de alcalde, «lo único» que hizo fue requerir una documentación de licencia de obra menor para un movimiento de tierra.

«Como no me la dieron, le dije que no me iba a quitar hasta que me la dieran», ha explicado Cornejo a Europa Press antes de entrar a prestar declaración en juicio rápido por los hechos que tuvieron lugar en la tarde del viernes 11 de abril, cuando fue detenido por la Policía Local de Barbate al intentar interrumpir los trabajos de instalación de una plaza de toros portátil que albergará el próximo sábado 19 de abril un festival taurino benéfico.

El alcalde pedáneo ha defendido su inocencia en este asunto, resaltando que no hizo «absolutamente nada» y que solo ejerció su labor como representante público de su entidad local, perteneciente al municipio de Barbate.

«Como representante político tengo la obligación cuando hay unos trabajos de pedir la documentación. Si yo no tengo constancia de esos trabajos, yo voy y pido si están autorizados a hacer esos trabajos. Sin más. No ha habido nada más que eso«, ha manifestado, indicando que espera que el juicio se desarrolle bien para él ya que »no hay otra«.

«¿Qué me va a quitar también como representante político la potestad de pedir una documentación?. Entonces ya sería el colmo de los colmos«, ha añadido, asegurando que »llegará a donde tenga que llegar« si el juicio no acaba con una sentencia favorable.

Cabe apuntar además que se ha organizado una manifestación este próximo sábado 19 de abril a las 17,00 horas contra la citada corrida de toros que se producirá en la plaza portátil, una instalación que el alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha defendido que cuenta con todos los permisos para ello.