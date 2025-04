El alcalde de Zahara puesto en libertad, mientras el de Barbate arremete contra los ecologistas

Miguel Molina, alcalde de Barbate, se ha pronunciado este sábado sobre lo acontecido este viernes cuando el presidente de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Zahara de los Atunes, Agustín Conejo, fue detenido por la Policía Local barbateña tras colocarse delante de la maquinaria que estaab trabajando para la instalación de una plaza de toros portátil. Tras pasar horas detenido, Conejo ha sido puesto en libertad. Molina ha asegurado que «como alcalde, me alegro de que esté en libertad, esperemos que haya una cierta normalidad en todo esto».

El festival taurino del próximo 19 de abril va a reunir a Canales Rivera, a Cayetano Rivera y al novillero Adrián Guillén. Para el alcalde de Barbate, no hay polémica sobre el lugar de celebración: «es un evento que siempre lo ha llevado a cabo la familia Rivera, familia de Paquirri, nacido en Zahara de los Atunes. No lo quieren en Barbate ni en ningún otro lugar porque ellos entienden que Zahara es el lugar inicial de esta familia de toreros». «Espero que se respete que hay una tramitación realizada que cumple todos los requisitos y que ocurra este evento con la mayor normalidad», sentenció.

Contra los ecologistas

Miguel Molina también tuvo palabra para los ecologistas que, desde el primer momento, mostraron su apoyo a Agustín Conejo tras la detención. «Los ecologistas y demás están deseando que pase algo en Barbate para poder pronunciarse, cuando Barbate es uno de los pueblos más ecologistas y que más ha preservado el entorno en toda España», afirmó. Y continuó su reproche: «aquí no se puede hacer nada, no se pueden hacer eventos taurinos, no se puede hacer ninguna construcción, no se puede hacer nada. No entiendo por qué se tiene que magnificar todo con Barbate y con Zahara de los Atunes».

Una de las reclamaciones del alcalde es que «ya es hora de que utilice el mismo rasero para todos». «Puedo enumerar muchos eventos taurinos en la provincia de Cádiz. Espero que tomen la misma celeridad para movilizarse y oponerse y estar en contra de todos».

Impacto económico

El regidor también quiso resaltar la importancia que tiene el festival taurino para la economía de Barbate y Zahara de los Atunes: «este evento taurino va a llenar los hoteles, vendrá muchísima gente a los hoteles de Zahara. Es el principio de la temporada, con la Semana Santa y puede rendir mucho para el tema económico y la creación de empleo».

Por último, Molina concluyó reafirmando su alegría porque «Agustín Conejo esté fuera» y pidió «que siga trabajando con la normalidad que siempre ha trabajado» y con el deseo de que el evento «transcurra con normalidad y podamos hablar de turismo, de una buena campaña gastronómica de atunes y de una buena campaña económica para nuestra tierra».