El alcalde de Barbate pide reunirse con Montero tras quedarse fuera del reparto de fondos del Plan EDIL

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha remitido una carta a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, solicitando un encuentro urgente después de conocerse la resolución provisional del Plan EDIL (FEDER 2021-2027) publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que Barbate ha quedado excluido de las ayudas, lo que supone la pérdida de 20 millones de euros en inversiones para el municipio.

Noticia Relacionada Los fondos EDIL dejan 104,5 millones para proyectos en la provincia de Cádiz Macarena García Además de la capital gaditana, otros 13 municipios de la provincia se han visto beneficiados en esta convocatoria

Para el Ayuntamiento, esta convocatoria suponía una oportunidad histórica, al tratarse de la primera vez desde el inicio de la etapa democrática en la que el municipio podía concurrir en igualdad de condiciones, tras el esfuerzo de los últimos años para regularizar su situación con la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Barbate, realizado por una Consultora Local de prestigio nacional y que ha logrado estos fondos con otros proyectos; contemplaba una transformación integral del municipio con actuaciones en mejora de avenidas, accesibilidad, rehabilitación de viviendas, impulso de la educación y la cultura, todo ello dentro de una estrategia de desarrollo urbano sostenible e inclusivo.

Además, Barbate también optaba, a través de Diputación Provincial, a estos fondos para la rehabilitación integral del Cine Avenida y un proyecto destinado a la mejora de las barriadas del municipio, con un proyecto realizado por la propia Administración provincial, a la que sí se le ha aprobado el proyecto para la Sierra, dejando fuera el de La Janda.

En palabras del alcalde, «no alcanzamos a comprender los criterios de valoración que han llevado a que Barbate quede fuera de estas ayudas. No hay criterios técnicos que justifiquen la discriminación del Gobierno de España y de la ministra de Hacienda hacia Barbate».

Molina ha sido tajante al afirmar que «no entiendo por qué el PSOE local habla de proyectos 'mal hechos', poniendo en entredicho la profesionalidad tanto de los técnicos de Diputación como a los de una empresa consolidada y de prestigio de nuestro municipio; en vez de estar igual de enfadado y decepcionado como lo está el equipo de Gobierno».

Barbate alegará

Ahora se abre el periodo de alegaciones, en el que el Ayuntamiento de Barbate trabajará con firmeza y rigor para defender su proyecto, convencidos de que Barbate merece y necesita acceder a estos recursos europeos.

Asimismo, el regidor reitera la importancia de esta reunión no solo para analizar en detalle los motivos de la exclusión, sino también para abordar la singularidad de Barbate y las compensaciones pendientes por la servidumbre del Retín, que el Gobierno de España sigue sin atender. «No se puede seguir ignorando al pueblo de Barbate y a los barbateños, que sufren una carga histórica y reclaman justicia y equidad», ha señalado Molina.

El Ayuntamiento insiste en la necesidad de abrir un diálogo real con el Ministerio de Economía de Hacienda que permita corregir esta situación y garantizar que Barbate pueda acceder tanto a las convocatorias como a medidas de apoyo específicas en el marco de los Fondos Europeos.

Finalmente, Miguel Molina ha apelado a la sensibilidad y compromiso del Gobierno de España con la realidad de Barbate y con la necesidad de garantizar un desarrollo equilibrado y justo para todos los territorios.