Las infraestructuras de Cádiz, a estudio

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, ha mantenido un encuentro con el presidente del Colegio de Economistas de Cádiz, Javier Cabeza de Vaca, para avanzar en la concreción del estudio sobre las infraestructuras que requiere la provincia. Este encuentro, en el que también ha participado el vicepresidente primero, Juancho Ortiz, ha permitido conocer las bases de este trabajo encomendado al citado colegio profesional, según ha señalado la Diputación.

Será el primer estudio de estas características en la provincia en el siglo XXI. El objetivo es, según ha avanzado la presidenta «conocer con rigor la realidad actual de la provincia en materia de infraestructuras y, sobre todo, para saber el coste de oportunidad de no contar con las infraestructuras que la provincia de Cádiz lleva años o décadas reclamando«

«Hasta ahora no existe un estudio que aborde cuánto está dejando de crecer socioeconómicamente la provincia, cuántos proyectos o inversiones no vienen por no contar con infraestructuras adecuadas o cómo afectan las deficiencias en infraestructuras a la movilidad de la ciudadanía«, ha añadido.

El estudio

El estudio comprenderá un análisis pormenorizado sobre infraestructuras y no sólo ofrecerá una imagen completa de la situación general en la provincia de Cádiz, sino que también abundará en ámbitos específicos de interés general para el desarrollo socioeconómico, como es el caso de las infraestructuras de transportes o las energéticas. Cada ámbito del estudio se sustanciará en un informe específico, prolífico en datos, índices y detalles..

También colaborará la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz. Se desarrollará a lo largo de 2026 y pretende ser una herramienta de información y de trabajo para mejorar, desde el consenso y el diálogo con todos los agentes y administraciones implicadas, las infraestructuras en la provincia.